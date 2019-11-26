川普彈劾調查「秘密報告12月份出爐」　謝安達：裡面內容讓人難招架！

▲美國聯邦眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普的「通烏門」事件，讓眾議院合理展開彈劾調查，率領調查的眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）表示，12月初國會議員返回華府時，將會發佈有關川普不當行為的報告，屆時將可能讓川普的彈劾指控成真。

根據《路透社》、《CNBC》報導，川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話內容，遭到「吹哨者」爆料，眾議員隨即表決通過彈劾程序，如今調查邁入新階段，眾議院情報委員會主席謝安達表示，國會議員在感恩節休會結束於12月3日返回崗位後，參與彈劾調查的3個委員會將送一份報告給眾議院司法委員會。

▲川普指出眾議院的彈劾案，根本是獵巫行動。

此外，謝安達也表示，這份報告內容包括白宮拒絕配合調查，川普與其幕僚不合作的舉動可能構成另一份彈劾書，或是面臨妨礙國會的指控，「12名證人聽從川普的命令違抗傳票，白宮、國務院、國防部、白宮管理及預算局、能院部都沒有按照要求提供文件。」

事實上，委員會的報告就是眾議院想要彈劾川普的首要行動，因為眾議院目前都由民主黨控制，這也是為什麼川普認為彈劾調查是「獵巫」行動。謝安達在對外信中表示，「早已成功取得證詞與文件，裡面的內容令人難以招架，更是罪證確鑿的事實」。