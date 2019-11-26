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倫敦Uber「安全漏洞」丟營業許可證　駕駛假冒身分、執照吊銷繼續載客

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▲▼Uber 。（圖／路透社）

▲英國倫敦的Uber出現安全漏洞，遭倫敦交通局宣布停止更新營業許可證照 。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國倫敦交通局（TfL）於25日宣布，叫車服務公司Uber系統的重大安全漏洞沒有改善，將不再更新其營業許可證照。他們發現，43名司機將自己的照片上傳到其他駕駛的帳號，藉此假冒身分載客，上述情形至少發生在1.4萬次行程當中，此外，其中一人因散播兒童不雅照被吊銷執照，卻能繼續透過應用程式提供服務。

倫敦交通局宣布，Uber出現許多違規行為與「瑕疵模式」，包括司機審核、安全與保險等問題，將會危及乘客安全，經2個月延長試用期後仍未改善，此刻持有證照是「不適合也不恰當」的，因此決定停止更新其營業許可證照。執照部門主管查普曼（Helen Chapman）表示，「雖然我們認可Uber已經做出改進，但卻允許乘客進入沒有執照、沒有保險的司機車上，令人無法接受。」

▲▼ Uber ATG前瞻科技中心獲Toyota、Denso、軟銀投資，將擴大研發自動駕駛技術 。（圖／路透）

▲倫敦交通局認為，Uber的安全漏洞將乘客置於危險之中 。（圖／路透）

《衛報》報導，未被授權的Uber司機可以把自己的照片上傳到其他駕駛的帳號，假冒身分載客，已有43人、至少1.4萬次行程涉及上述的「安全漏洞」。倫敦安全局提到，雖然事件大多發生在2018年年底至2019年年初，可是近期卻發現，一名駕駛因散布兒童不雅照而被吊銷執照，卻仍繼續透過Uber載客。

Uber表示，2019年5月第一次被告知漏洞，就已經修復問題。區域總經理海伍德（Jamie Heywood）指出，此決定「很不尋常也非常錯誤，我們將會代表倫敦350萬名乘客與4.5萬名司機提出上訴。」據悉，只要在21天內啟動正式上訴程序，Uber將可以繼續營運，直到判決結果出爐。

▲Uber的CEO科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）於新德里演講。（圖／路透）

▲Uber的CEO科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）表示，倫敦交通局的決定是錯的。（圖／路透）

根據BBC報導，Uber於2017年9月首次失去營業許可證照，被法院兩度批准延長試用期，第2次已於11月25日截止。Uber的CEO科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）說，「我們被給予很高的要求與標準，而我們也應該這麼做。但倫敦交通局的決定是錯的，在過去2年以來，我們已經徹底改變在倫敦的營運方式。」

倫敦市長薩迪克汗（Sadiq Khan）對此表示支持，「我知道這個決定不會受到Uber用戶的歡迎，但他們的安全是最重要的。這些法規都是為了保護市民的安全，完全遵守交通局的嚴格標準是非常重要的。」
 

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