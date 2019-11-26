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聖誕市集「藝術冰雕」離奇崩塌解體！　巨大冰塊重擊砸死2歲女童

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▲盧森堡一名2歲女童被聖誕市集的冰雕碎塊砸中，不治身亡。（圖／盧森堡警方）

▲盧森堡一名2歲女童被聖誕市集的冰雕碎塊砸中，不治身亡。（圖／翻攝盧森堡警方）

記者吳美依／綜合外電報導

歐洲盧森堡（Luxembourg）一名2歲女童與家人來到聖誕市集參觀、逛街，一旁的藝術冰雕卻突然崩塌，她被巨大冰塊狠砸，緊急送醫依然不治身亡。據了解，警方仍在釐清冰雕為什麼會突然解體，已經傳喚創作者，聖誕市集也因這起意外宣告停辦。

據英國《每日快報》（Daily Express），女童與家人來到盧森堡南部紀堯姆二世廣場（Place Guillaume II）參觀，卻猛然被大型冰塊擊中，當場倒地，最後在救護車上身亡。一名目擊者向當地媒體L'essentiel表示，緊急醫護人員5分鐘以內迅速趕到現場，為傷患實施心肺復甦術（CPR），「家人在旁邊泣不成聲。」

盧森堡《每日報》（Le Quotidien）指出，當地聖誕市集21日才開幕，現場有各種冰雕、冰屋供遊客拍照打卡，氣氛熱鬧歡樂，案發地點距離旁邊的溜冰場只有幾公尺遠。

▲▼女童、兒童、孩童、孩子、家庭、幼兒。（圖／翻攝自pakutaso）

▲2歲女童與家人到聖誕市集遊玩，沒想到竟被剝落的冰雕塊砸死。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

警方表示，意外發生於24日晚間8時左右，「根據初步證據，冰雕倒塌，其中一塊大碎冰不幸擊中幼童，孩子身受重傷，在救護車上死亡。」他們透露，目前仍不清楚冰雕為何突然崩落，但已約談曾參與創作的法國藝術家吉羅（Samuel Girault）。據《太陽報》報導，檢察官將朝著「過失殺人」的方向展開調查。

盧森堡電視台RTL報導，意外發生以後，市集人潮立刻被疏散，政府已經宣布取消聖誕市集，以表示對於死者與其家屬的尊重。盧森堡總理貝特（Xavier Bettel）表示，「沒有文字能夠形容這一件意外有多麼悲劇。」

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