「總統不是國王！」美聯邦法官：前白宮法律顧問必須出庭作證

▲美國聯邦法官裁定，前白宮法律顧問麥甘（Don McGahn）必須出席眾議院聽證會作證。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國聯邦法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）於25日裁定，前白宮法律顧問麥甘（Don McGahn）必須出席總統彈劾案的聽證會，在眾議院議員面前作證，無法獲得「絕對豁免權」，但能夠使用「行政特權」拒絕回答問題。她指出，不論是總統本人或幕僚，都不能從國會的強制程序之中開脫，「從美國250年的歷史看來，總統不是國王。」

據CNN報導，傑克森表示，麥甘必須出席參議院聽證會，為總統彈劾案作證，「無論總統幕僚多麼忙碌或重要，無論他們與敏感國內或國安計畫多麼相關，總統都沒有權力讓他們開脫於法律要求的行動。簡單來說，從美國過去250年的歷史來看，總統並不是國王。」

▲法官傑克森指出，即使是總統川普本人也不能豁免於出庭作證的傳喚。（圖／路透）



傑克森指出，麥甘出庭時，可以行使「行政特權」拒絕回答問題，但是眾議院擁有傳喚的權力，即使是總統本人也不能免於作證，「對於總統高級幕僚而言，國會強制程序的絕對豁免權並不存在。」麥甘的律師柏克（William Burck）對此表示，「我們將會配合傑克森法官的決定。」

《美國之聲》報導，眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）表示，有一些彈劾案的證人在總統命令之下違反國會，「他們將要決定，自己是該對於國家負責，還是一名自認為凌駕於法律的總統。」他提到，調查工作持續進行中，不排除舉行更多聽證會的可能性，「但是我們也不會允許總統或其他人在法庭上拖延好幾個月。」

▲麥甘曾透露，川普曾下令開除前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）。圖為穆勒。（圖／路透）

麥甘曾任白宮法律顧問，於2018年10月辭職，因涉入2016年通俄門事件，出現於前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的調查之中，曾經透露被川普要求開除穆勒，而且不得承認受到施壓，最後因為他威脅辭職而作罷。眾議院司法委員會自從4月起就不斷試圖要求他出庭作證。

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