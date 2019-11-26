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《路透》：北京當局在深圳成立「香港危機處理中心」　擬換中聯辦主任

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▲▼習近平會見林鄭月娥　「中央對你是高度信任的」。（圖／新華社）

▲《路透社》報導，北京當局在深圳設立「香港危機處理中心」。圖為林鄭月娥（左）與中國國家主席習近平（右）。（圖／新華社）

記者吳美依／編譯

《路透社》報導，根據匿名知情人士的說法，中國在深圳郊區的「洋紫荊別墅」成立「香港危機處理中心」，許多大陸、香港高官5個多月以來都聚集在此商討平息示威的對策，包括國務院副總理韓正、港澳事務辦公室主任張曉明與特首林鄭月娥，被形容是「前線指揮中心」。據了解，北京當局不滿中聯辦對於抗議的危機處理，正在尋找替換主任王志民的人選。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲知情人士透露，北京官員會在「洋紫荊別墅」召見香港重要官員，商討對策，圖為香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

據《路透社》報導，「洋紫荊別墅」屬於中聯辦財產，位在深圳郊區，緊鄰香港與大陸接壤地帶，2014年雨傘革命時也曾成為大陸官員會談的地點。知情人士透露，北京領導高層5個多月以來，都在這裡商討對策、發布指令，試圖控制香港緊張局勢。他們也時常召見重要香港官員，一起討論情勢，包括特首林鄭月娥、香港警方官員、親北京的政商界人士等等。據聞，中國國家主席習近平每天都會收到來自這裡的書面回報。

▲▼第十三屆全國人民代表大會第二次會議，韓正。（圖／翻攝自央視）

▲消息人士透露，中國國務院副總理韓正也曾來到洋紫荊別墅。（圖／翻攝自央視）

一名知情人士形容，「洋紫荊別墅」就像是香港示威的「前線指揮中心」，為北京官員監視、協調香港情勢時提供了安全環境，自從抗議爆發以後，往往「擠滿了人」，港澳事務辦公室主任張曉明、中國公安、網路安全與情報官員也會在此出現。一名港府官員透露，林鄭6月提議暫緩《送中條例》，就是國務院副總理韓正與北京方面協調後批准，而中聯辦「直到快要做出決定以前，都還不知情。」

▲▼香港中聯辦主任王志民 。（圖／翻攝自中聯辦官網）

▲報導指出，北京當局正在考慮替換中聯辦主任王志民。（圖／翻攝自中聯辦官網）

報導中提到，中聯辦是香港與大陸中央相互聯繫、溝通的政府機構，卻完全平行、被排除於「洋紫荊別墅」的指令與會議之外。此外，北京當局認為，中聯辦錯估情勢，對於香港示威的危機處理表現不佳，正在尋覓替換主任王志民的人選。一名大陸官員指出，「中聯辦一直以來都與香港有錢人及大陸菁英來往，把自己與市民隔離開來，這一點需要改變。」

《路透社》表示，其記者曾向國務院港澳事務辦公室、中聯辦與香港特首林鄭月娥尋求評論，但是他們都沒有對此做出回應。
 

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