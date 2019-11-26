川普短暫勝利！最高法院命令：眾議院無法獲得報稅資料

▲外媒認為最高法院的命令是川普的「短暫勝利」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

最高法院25日作出判決，批准了美國總統川普（Donald Trump）的緊急要求，阻止檢方向會計公司索取川普過去8年來的報稅資料。最高法院近來在彈劾案中面臨重大考驗，每項命令都代表著最高法院如何決定國會的監督權限與範圍，美國媒體也稱，此結果對川普來說是「短暫的勝利」。

美國地區法院與聯邦上訴法院先前均裁定，川普必須向檢方公開自己過去8年的報稅紀錄，而最高法院則批准了川普的緊急請求，駁回了上訴法院的裁定，也就是說，眾議院目前無法向川普的會計公司Mazars LLP發出傳票，要求提供川普2011至2018年個人與公司的報稅資料紀錄。

川普的私人律師認為，眾議院要求總統交出個人文件，是個「前所未有」的要求，而這次的命令代表著一個強烈訊號，就是法院有興趣受理此案，並針對國會的調查權，以及行政人員拒絕提交文件的種種問題發出訊息。CNN最高法院分析師、德州大學法學院教授佛拉德克（Steve Vladeck）也說，「這個結果對川普來說是個短暫的勝利。」

曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus R. Vance Jr.）先前對川普的私人會計師發出傳票，要求交出多名實體的財務與稅務紀錄，除了逃漏稅疑雲外，地區檢察官也調查川普是否曾支付給2名女性「封口費」，換取她們對性醜聞保密。川普則嚴正否認此事。川普的律師團隊本月向上訴法院合議庭法官表示，川普就算「開槍射殺某人」，也擁有豁免遭州刑事調查的權利，因為他目前仍是美國總統。

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