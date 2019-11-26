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防彈車窗一砸就碎！特斯拉新車發表出大糗　馬斯克急推文解釋

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▲▼特斯拉（Tesla）新車發表會，Cybertruck防彈玻璃破裂。（圖／路透）

▲Cybertruck防彈玻璃在測試中破裂。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

特斯拉（Tesla）日前在新車發表會上，展示一款全新號稱「能阻擋90發子彈射擊」的電動皮卡車「Cybertruck」，沒想到就在準備測試防彈窗戶時，玻璃竟應聲裂開。特斯拉執行長馬斯克則在推特上解釋，原來在此之前為了示範車身強度，已經用大鐵鎚狠狠地撞擊車門，而車窗底座就是在此時出現損壞，才會讓窗戶在接下來的防彈測試中出現破碎。

▲402km續航力、122萬起！特斯拉Cybertruck電動皮卡車開放預訂。（圖／翻攝自Tesla）

▲Cybertruck入門款定價3萬9900美元（約台幣122萬）。（圖／翻攝自Tesla）

特斯拉21日在洛杉磯舉辦新車發表會，現場展示了最受矚目的電動皮卡車（Tesla's electric pickup truck）「Cybertruck」，除了超前衛的造型外，車身也是使用與太空探索科技公司（SpaceX）火箭的同款鋼合金打造。

不過這款號稱無堅不摧的電動車，卻在發表會上出糗，當首席設計師霍茲豪森（Franz von Holzhausen）向「防彈車窗」投擲小鋼球時，窗戶竟應聲碎成蜘蛛網狀，馬斯克（Elon Musk）趕緊解釋鋼球並無「穿透」窗戶，並繼續進行發表。

▲▼特斯拉（Tesla）新車發表會，Cybertruck防彈玻璃破裂。（圖／路透）

▲馬斯克繼續在車窗破裂的Cybertruck前進行發表。（圖／路透）

馬斯克事後在推特上表示，在用小鋼球示範之前，設計師先用超大鐵鎚敲擊了車門，目的是證明車身可承受高強度的撞擊力，結果這一擊導致車身結構改變，同時破壞了窗戶的基座，才會讓鋼球輕易地打碎窗戶，「這就是鋼球沒有順利彈開的原因，下次應該要先測試鋼球，再測試鐵鎚砸門。」事後馬斯克也立刻在推特補上完美的鋼球測試影片。

特斯拉為了宣傳「Cybertruck」，特別推出只要預付100美元即可下訂，就算取消訂購也可退還訂金。在此策略下，Cyber​​truck已在48小時內接到14萬6000筆預訂，並傳出已突破20萬筆。

不過，Cyber​​truck電動皮卡預計在2021年下旬才會開始投產，而且僅以入門車型優先，至於多數人選擇的中階、3馬達版本則尚未公布生產時程，在可退還訂金誘因與漫長候車時程下，真實訂單數量還有待觀察。

►特斯拉Cybertruck預訂已近15萬筆　漫長候車期是關鍵

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