遠百信義A13下月開幕　徐旭東用AI打造新零售：「買氣還在後頭！」

▲遠東集團遠百信義A13將在12月開幕，董事長徐旭東表示，遠百信義A13將導入AI等新科技，看好「買氣還在後頭。」（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計今年前十月零售業營業額創史上新高，遠東集團遠百信義A13將在12月開幕備受矚目，董事長徐旭東表示，遠百信義A13定位為「智能百貨」，將導入AI等新科技，也會納入台灣特色品牌，看好農曆年前促銷「買氣還在後頭」，對明年景氣亦樂觀以待。

依據經濟部發佈今年10月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中零售業及餐飲業營業額分別為新台幣3407億元及646億元，為歷年同月新高，累計1到10月都創下歷年同期新高，分別年增2.9%及4.5%。

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看好零售發展，徐旭東曾於股東會表示，遠百將以「數位營運、數位體驗、數位管理」三大方向打造數位化百貨，打造提供顧客數位消費體驗的智能百貨，而下月即將開幕的遠百信義A13也會運用AI等新科技搶攻新零售。

▲遠東集團25日晚間舉行聖誕點燈晚會，由董事長徐旭東（後排圖中）、台北市副市長蔡炳坤（前排右一）、美國在台協會處長酈英傑（後排右四）共同點亮聖誕樹，並與現場民眾同歡。（圖／記者湯興漢攝）

遠百轉投資的遠東SOGO百貨旗下業績小金雞台北三店周年慶剛剛落幕，觀察今年買氣，徐旭東說，今年前十月太平洋SOGO表現得還可以，但感覺買氣還在後面，因為農曆年前還有一波促銷。

另外，遠東SOGO百貨體系周年慶，接續由天母店及新竹店接棒，朝向全台周年慶業績目標108億元營業額邁進，徐旭東指出，「台灣的人民口袋有錢」，不像很多先進國家已經超賣了，台灣人還在等好機會，對後續買氣樂觀看待。

遠東集團今年邁入七十周年，徐旭東也對集團願景許下心願，期許集團能再有下一個七十年，但他也坦言「下一個七十年更挑戰」，因為集團前面七十年來自整個亞洲的經濟成長帶動，後面的七十年因為全球物聯網興起，加以新零售和AI等新科技的進步，致使零售業須與電商競爭，「要花點功夫，不見得那麼容易。」