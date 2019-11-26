共諜干涉台選舉「被指疑點多」　澳洲專家分析：部分陳述有證據

▲中國間諜王立強自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

記者錢玉紘／綜合報導

中國間諜王立強（音譯，Wang Liqiang）日前向澳洲政府投誠，並爆出曾經介入干涉台灣的選舉，引發討論，但中國政府立刻指認王是詐欺犯，予以否認。澳洲的網路分析專家就指出，由於全案牽涉過多，可能很難了解到完整真相，但有證據顯示，王立強說詞的某些部份為真。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）國際網路政策中心（International Cyber Policy Centre）的分析師周安瀾（Alex Joske）在25日投書《雪梨晨驅報》指出，中國間諜叛逃一案因為牽涉的內容太過混亂複雜，大家可能永遠無法了解整個故事的真相。

周安瀾在文中指出，他在10月的時候接到電話，指出有中國的間諜想要投誠，接下來的幾周，他《60分鐘》、《雪梨晨驅報》、《世紀報》等澳洲媒體一同合作，幫忙分析王立強的陳述，甚至還跟王立強本人見了面，「當我讀到他12頁的中文招供和求助文件時，下巴簡直要掉下來，內容涉及了一些中國共產黨令人不安的政治干預，像是操縱台灣選舉、滲透香港的學生組織以及綁架政治意見不同的人」。

但他也指出，這件事情「好得太不真實」，讓人難以置信，一個26歲、沒有任何軍事或政府背景的人，怎麼有辦法如此靠近香港解放軍情報網絡的中心。

像王立強這樣的案件中，橫跨多個不同的區域，很難一一驗證每一項說詞，過去也曾有叛逃者為了加強庇護需求而在故事中加油添醋。但周安瀾深入檢驗王的說法後，找到了一些證據，例如王立強稱自己身在情報網路核心的富商向心工作，向心曾在1997年香港回歸中國前，被中國國防科工委（COSTIND）派到香港。

周安瀾指出，向心的公司與中國兵器工業集團（Norinco）等國防公司有緊密往來，向心公司內的幾名高層也曾經在國防科工委旗下的國防公司工作，另外，向心也畢業於國防科工委的7所大學之一，還在香港成立校友會，其妻子也曾在情報單位工作，而王立強聲稱向心妻子也是間諜。

而王立強列舉了多名在台灣或香港有重要地位的人士，遲早，澳洲、台灣、英國或美國的情報機構就能夠確認這些指控的真實性。

周安瀾最後提到，中國政府在王立強的事件爆發後，迅速指控王是詐欺犯，正在接受調查，「我們不該立即否認這些指控，但有證據顯示，這些都是讓人高度懷疑的」。但是中國政府的主張看起來都像是要「說真話」的王立強閉嘴，並且掩蓋事實，但大眾可能很難知道故事的全貌了。