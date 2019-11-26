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逢甲房東拒租黑名單「22：00後下班、學生、櫃姐」　租客：比宿舍還嚴

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逢甲房東列拒租黑名單「10點後下班、學生、櫃姐」　租客：比宿舍還嚴。（圖／東森新聞）

▲這間租屋一個月租金1.2萬元。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

有台中逢甲商圈房東開出租客條件，拒絕學生、櫃姐和八大行業，也拒租給其它行業「晚間10時後下班」的人。據了解，除了學生比較吵鬧，晚下班房客三更半夜洗衣服的噪音常被投訴。對此，有房客覺得規矩比大學宿舍還嚴格，也不會選擇承租，「我的上班工時都比較長。」

有PTT網友近日以「有沒有現在租屋條件越來越狂的八卦」為題發文，提到一間月租金1.2萬元、近西屯、漢口商圈的租屋。原PO說，平常有加一些租屋臉書社團，突然發現有一間特別多留言，「就點進去看，一看不得了，哇賽，禁菸禁寵禁八大還可以，禁學生就有點微妙，但還算能接受。但是禁止房客晚上10點下班，這個就是黑人問號了，是學生宿舍嗎？」

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逢甲房東列拒租黑名單「10點後下班、學生、櫃姐」　租客：比宿舍還嚴。（圖／東森新聞）

▲▼房仲徐先生說，房東考量房客之間別互相影響。（圖／東森新聞）

逢甲房東列拒租黑名單「10點後下班、學生、櫃姐」　租客：比宿舍還嚴。（圖／東森新聞）

根據網路上的照片，這間租屋內部設備相當高級，走簡約風路線。《東森新聞》求證PO文的徐姓房仲業者，對方表示其實那些規定都是房東要求的，「每個房客之間不要互相影響到，這是房東的考量。」

房東考量不少八大行業工作時間日夜巔倒，晚間10時後不能夠吵鬧是最大底線，而最常遭投訴的噪音是半夜還在運轉的洗衣機。徐先生說，如果租客是深夜11時、12時才下班，那房東寧可不選擇。

徐先生表明房東出租房型全是高檔，以台中租屋市場來說，超過1萬元就是中高價位，刊登租屋說清楚講明白，合意就租，不接受就去看別間，「你要承租的時候，我就先告知你了，大不了你不同意。」對此，一名房客陳先生說，不會租有太奇怪要求的房子，因他的上班工時比較長。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼半夜洗衣服最常被投訴噪音。（圖／東森新聞）

洗衣服,烘衣服,烘乾,烘衣機,洗衣機（圖／達志／示意圖）

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