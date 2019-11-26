白宮律師團已在審視《香港人權法》　顧問：川普發表很多意見

▲川普未決定是否簽署《香港人權法》。圖為示威者聚集在中環IFC商場。（圖／記者游宗樺攝）

記者錢玉紘／綜合報導

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）透露，白宮的律師團正在檢視《香港人權與民主法案》，川普也在討論期間發表許多意見。不過，因法案很可能影響到美中貿易協定是否能達成，川普目前還尚未針對是否簽署法案表態。

美國參眾兩院在上週火速通過了《香港人權與民主法案》，已經正式提交至白宮，等待川普簽署立案。福斯新聞報導，納瓦羅在受訪時提到，白宮的律師們正在檢視該法案，「現在程序已經在進行衝了，總統也在上周五對香港情勢發表了很多意見，接下來就看會怎麼走，最後要交由川普決定」。

即便受到高度關注，川普在22日於接受「福斯與好友」節目訪談時，並未公開表示他會不會簽署法案，僅表示「我與香港站在一起，我與自由站在一起」。他還提到，「但是，我們正在進行歷史上最大的貿易協定，如果可以達成的話，那就真的太棒了」。

若是川普在12月3日前還沒有簽署《香港人權法》的話，法案亦會自動生效。不過，中共政府先前已經承諾，若是川普支持該法案的話，將會採取報復手段。

《香港人權與民主法案》中要求美國政府與國務卿提交年度報導，針對香港是否能在中國政府管轄下，保持足夠的自治程度並持續其特殊的貿易地位，也呼籲針對任何侵犯了《基本法》的個人或是企業進行制裁，並建議國務院不要拒絕頒發簽證給「因政治動機」而被迫拘留或逮捕的香港人。

參眾兩院在上周通過法案之後，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在21日正式送交總統川普簽署，她表示，若是美國因為貿易問題，而不為中國的人權發聲的話，將會失去在任何地方談論人權的道德權威。