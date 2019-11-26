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美指控緬甸保留「1980年代化武設施」　明顯違反全球公約

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▲▼翁山蘇姬在越南河內出席世界經濟論壇。（圖／路透社）

▲緬甸國務資政翁山蘇姬。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國副助理國務卿狄南諾（Thomas DiNanno）25日指出，緬甸可能保有1980年代留存下來的化學武器，此舉已經違反了禁止化學武器的全球公約。美方表示，已經就此事與緬甸政府進行會談。

狄南諾在國際化武監督機構「禁用化學武器組織」（OPCW，Organization for the Prohibition of Chemical Weapons）的一場年度會議中表示，緬甸一座過去生產芥子氣（mustard gas）的「歷史設施」可能還保有這種化學武器。

狄南諾提到，「美國認真地擔心緬甸仍然保有歷史性的化學武器設施。美方已經知悉，緬甸在1980年代曾有化武計畫，其中包含硫芥子氣開發計劃以及化學武器的生產設施，根據可靠的消息，美國認為緬甸未遵守《禁止化學武器公約》」。他指出，美方已經就此問題與緬甸民政府以及軍方舉行會談，並且也準備好協助緬甸消滅化武。

《禁止化學武器公約》（Chemical Weapons Convention）1993年簽訂，1997年生效，是第一個全面禁止生產、儲存以及使用化武的國際條約，緬甸則是在2015年加入，為第191個加入的國家。

緬甸過去幾年多次被指控使用化武，包含2013年，一份議會報告說指出，當地警察在北部一座銅礦中對抗議人士使用了「磷」；2014年7月，5名緬甸的記者因發布軍方使用化學武器的文章，遭到判刑10年。

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