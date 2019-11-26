「禁蒙面法」違憲　港府正式提上訴文件：暴力者私隱無須保障

▲港府就「禁蒙面法違憲」的裁決提出上訴。圖為10月6日，市民上街抗議禁蒙面法。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

香港特首林鄭月娥引用《緊急法》制定了《禁蒙面法》，隨後香港高院裁定其部分條文違憲，港府在25日正式向高院提出上訴，但目前還不確定聆訊日期。港府在文件中指出，由於「 危害公安」局勢有增無減，希望上訴庭能接受《禁蒙面法》的必要性。

官方香港電台報導，香港政府於25日正式向高等法院遞交文件冊，要求推翻原先裁定「《禁蒙面法》違憲」的决定，希望獲批上訴許可。據了解，港府在文件中指出，政府在暴力亂局中有合理必要去應用《禁蒙面法》保障公民，而且《禁蒙面法》所限制的權利及自由屬有限度，不會限制參與合法集會的市民權利。



另外，文件中也提到，決定現時局勢是否符合「危害公安」的定義仍有很大斟酌餘地，希望上訴庭接受《禁蒙面法》在「 危害公安」局勢有增無減的情況屬必要，「暴力示威增加前線警員的工作壓力，以及人手緊張，到處破壞及實施暴力行為人士的私隱權亦毋須被保障」。



《香港01》報導，政府回應表示，目前已經提出了上訴，不適宜再多做評論。

林鄭月娥在10月4日，以「危害公安」為由，引用《緊急法》制定了《禁蒙面法》，但隨即遭到許多人反彈，香港高等法庭在18日裁定，《緊急法》跟《禁蒙面法》當中有部分條文違憲，牴觸「基本法」下的憲制架構，宣布無效。



港府律政司代表先前曾申請，希望在上訴結果未確定之前，暫時讓該法規抱持有效，但遭到高院拒絕，法官指出，香港目前情況嚴峻，但暴力事件並未因《禁蒙面法》無效的裁決後增加。

不過，法官先前考慮到政府已經準備提起上訴，所以暫緩頒布無效裁決一個禮拜，期限延到29日，港府已提出上訴，目前未確定聆訊日期。