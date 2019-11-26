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澳媒爆「北京滲透澳洲國會」　總理莫里森：依法從嚴調查！

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▲▼ 澳洲現任總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透社）

▲澳洲總理莫里森稱，將嚴格處理關於外國干預澳大利亞的相關指控。（資料照／路透社）

記者王致凱／綜合報導

澳洲第九頻道近日專訪一名自稱共諜的陸籍男子王立強，提到北京當局不僅介入台灣選舉，也試圖滲透澳洲國會，引發軒然大波。對此，澳洲總理莫里森（Scott Morrison），他對於相關說法深感不安，將會從嚴調查此事。

澳洲第九頻道節目「60分鐘」（60 Minutes）播出專訪，男子王立強宣稱自己是大陸情報人員，已經投誠澳洲政府尋求庇護，必在節目中陳述過去從事碟報活動的情節。

第九頻道關係媒體《世紀報》（The Age）24日則刊登文章，指控北京當局提供100萬澳元（約新台幣2067萬元）資金，讓華裔澳洲自由黨成員、在墨爾本經營豪車經銷的趙波（Bo “Nick” Zhao）投入澳洲國會選舉。

現年32歲的趙波，今年3月被發現陳屍在墨爾本一間汽車旅館房間內，當地警方至今仍無法總結其死亡原因。莫里森25日在坎培拉發表談話，強調澳大利亞不會天真面對來自其他國家的威脅。

莫里森說，「這就是為什麼我們強化了法律條文，這就是為什麼我們增加了（用於情報機構的）資源」，「我發現，這些控訴令人深感不安。」莫里森還說，「我可以向全體澳洲人保證，我們的政府會投入最多資源，嚴格堅守法律，政府決心保障澳大利亞的自由與安全，免受外國侵擾。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，至今仍無法證實澳洲第九頻道公開的消息。中國外交部發言人耿爽25日則重申，中方已經在第一時間作出澄清，澳大利亞個別媒體和人士置若罔聞，仍然堅持錯誤的立場，執意採信一個涉嫌犯罪、完全沒有可信度的人的話，「上演了一出拙劣的鬧劇，實在是令人瞠目結舌，匪夷所思。」

澳洲安全情報總監勃吉斯（Mike Burgess）則發表聲明說，澳洲情報機構「相當認真地」看待第九頻道報導的消息，但尚未確認具體內容。他表示，「澳洲人可以放心，（澳洲情報單位）之前就知道這些事，並一直在積極調查中。」

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