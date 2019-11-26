毒品藏惡臭羊腸中　71歲老翁從加州走私1200萬毒品

▲阿拉斯加的阿留申群島是由超過300座大小火山島嶼組成的群島鏈，曾有多次的火山噴發紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

阿拉斯加雷奇國際機場20日逮捕71歲的普拉森西亞（Cenen Placencia），起因是在他的行李箱發現結凍的山羊腸，而裡面藏有海洛因和冰毒，總價值40萬美元（約台幣1200萬）。根據調查，警方在機場發現托運的行李箱有異，要求對內部的冷凍肉品進行搜索和解凍，而在解凍後肉類腐爛的味道撲鼻而來，但緝毒犬馬上嗅出有毒品的存在，調查人員現場將普拉森西亞逮捕。

▲航警局領犬員帶領緝毒犬檢查入境旅客隨身行李。（圖／記者沈繼昌翻攝）

普拉森西亞要從雷奇國際機場搭飛機返回科迪亞克（Kodiak），原本預計要早上啟程，但後來臨時決定改成下午的班機。起飛前調查人員發現普拉森西亞的箱子有異，上前調查發現，裡面放著一包包冷凍的山羊腸子，將肉解凍後查獲毒品，總計約740克的海洛因和389克的冰毒，當局在22日將他以意圖散佈管製藥物的罪名提審。

普拉森西亞向調查人員供稱，山羊腸是以140美元（約台幣4200元）的價格從加州一處牧場購買，打算自己食用，對於毒品完全不了解，但其實今年3月在他位於迪亞克的住所也查獲過毒品，總計約247克的海洛因和13克的冰毒，還有透過毒品所賺取的收益約2280美元（約台幣7萬元）。