理財周刊／川鮑密會　美元還會持續弱勢嗎？

文／理周教育學苑

Ｑ：周一(11/18)美國總統川普、聯準會主席鮑威爾及財務長努欽在白宮舉行會面，據說，這次會面事發突然，也引發市場熱切關注，本次談話內容圍繞利率、負利率、低通膨、寬鬆貨幣政策、美元走強及美元對製造業和貿易的影響，會談後美元續跌，未來還是一樣弱勢嗎？

Ａ：美國利率決策是由美聯儲官員投票表決決定，川普並沒有直接決策的權利，但過去經驗，只要美聯儲降息幅度不夠大，政策趨於保守，川普總會公開發表抨擊言論。就川普立場，寬鬆的貨幣政策，會讓美國經濟維持穩定成長，既然有能夠使用的工具，就應該物盡其用，當然，這也有利於政治上選舉謀略。但站在美聯儲立場，貨幣政策應該依美國數據彈性調整，而非淪為政治操作手段。

雖然美聯儲指出，在此次會談中，鮑威爾和川普沒有就貨幣政策預期進行討論，但這卻是繼上次川普痛批鮑威爾沒膽、沒道理、沒遠見後兩人破冰之談，雖然白宮與美聯儲的關係有改善跡象，但後續還須觀察。

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就最近發表數據來看，非農就業人口雖然較前值少，但明顯優於市場預期，而美國核心PCE物價指數也維持穩定狀態，整體來看，短期貨幣政策不太可能有巨大變化，美元未來較有機會區間整理。

就技術分析來看，目前美元指數離支撐區還有空間，上面壓力也不易突破，估計會落在九六．八到九八．二中間區間整理，目前價格剛好在五○％範圍，操作難度較高，所以想要投資美元的朋友，可能需要再等待一些時間，現在觀望為上策。

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