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遠見／30年黃金新機會來了？

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文／楊瑪利　攝影／張智傑

最近我老是聽到這個訊息：現在是台灣失落30年來千載難逢的好機會，要好好把握！

今年以來台北出現的一些活動，讓許多人有了這個信心。首先看科技界。10月初，英特爾CEO羅伯特．斯萬（Robert Swan）首次率領一級主管來台，並與許多企業家餐會，包括施崇棠、苗豐強、梁次震、卓桐華、何春盛等都出席了。

何春盛建議他，如果要保證英特爾在未來30年成功很簡單，只要在台灣設立一個AI與物聯網的研發中心。因為中美貿易戰，台商回流台灣投資已6000多億，知名外商也不約而同增加對台投資，台灣的角色將出現巨大變化。

請繼續往下閱讀...

再來看教育界。潘思亮觀察到，過去十幾年來幾乎都直奔大陸、不來台灣的美國知名大學校長、學院院長，近來紛紛訪台。他就接待了曾經就讀的兩個美國名校院長來台。原因是，中美關係緊張已使留學美國的大陸學生大幅減少，大陸企業家對美國大學的捐款也減少。這使得美國不得不重新重視台灣，紛紛來台募款或招生。

台灣的金融界最近也忙得不可開交。財政部今年8月釋出台商資金回流減稅誘因，最低稅率只有4％，已讓台灣的銀行、投信、證券、會計師事務所，甚至創投界，無不瘋狂辦論壇、講座，回響頗熱烈。福邦證券董事長林火燈形容：「聽眾擠爆會場，以前辦講座從沒來過這麼多人！」 國泰金控總經理李長庚形容，「這是近30年來，台灣金融界最強的一波資金活水。」企業家們這麼興奮，反映出台灣實在悶太久了。

今年是1949年國民政府從大陸遷台滿70年。當創刊於1986年7月的《遠見雜誌》，今年5月開始著手規劃創刊400期系列報導時，就把回顧台灣70年發展當成重要主軸。這是艱難的題目，不易進行。這更不是花俏的時事題，可能吃力不討好。但我們認為，這是對此刻的台灣重要的題目。我們必須了解，走過從前，我們現在在哪裡，也才能知道，迎向未來，應該加強哪些方向，要往哪裡去。

司徒文、野島剛比台灣人更愛台灣

為了這個專題，《遠見》進行兩大關鍵調查，詢問上市櫃負責人與一般民眾，對70年來台灣變遷的看法。總體來說，不管是一般民眾或企業主，都有一種「最好的時代已過去，未來還會比現在差」的悲觀感。兩個族群最肯定的總統還是戒嚴時代的蔣經國；最肯定的行政院長、財經官員還是孫運璿與李國鼎。

為了解台灣變遷，採訪團隊訪問超過100人，包括前經建會副主委葉萬安。當20多歲的同事努力聽著他94歲的鄉音，畫面十分有趣。

我們訪問超過十位把台灣當成自己家的外國人，從美國在台協會前處長司徒文、日本記者野島剛，為什麼比大多數台灣人更愛台灣？最終，我們提出一個主張，如我寫下的這段話：

1986年7月《遠見雜誌》創刊。當時的封面故事是〈在世界的地圖上，找到台灣在哪裡？〉

如今，《遠見雜誌》400期系列報導。在世界的地圖上，卻看到兩個台灣。

一個是備受外國人稱讚的台灣軟實力；一個是經常丟臉到國外去、愈來愈破敗的台灣硬實力。軟強、硬弱，讓今日的台灣，變成「雙面台灣」！

整個專題就在分析，台灣為什麼會變這樣？最後提出，目前是再次發展硬實力的黃金新機會，台灣如何掌握？

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/

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