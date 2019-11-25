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冷凍貨櫃39箱屍案　英25歲卡車司機認罪…收錢幫偷渡超過1年！

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▲▼英國貨櫃箱屍案貨車駕駛Maurice Robinson。（合成圖／翻攝自IG／mo_robinson500、路透）

▲英國貨櫃箱屍案，駕駛羅賓遜認罪。（合成圖／翻攝自IG mo_robinson500、路透）

記者王致凱／綜合報導

英國上月發生39屍貨櫃箱屍案，來自北愛爾蘭阿馬郡（Armagh）的25歲卡車駕駛羅賓遜（Mo Robinson）終於認罪，坦承秘密從事協助非法移民工作。羅賓遜目前持續受拘留，等候12月13日進一步開庭審理。

英國廣播公司（BBC）報導，羅賓遜在拘留所中透過視訊向中央刑事法院（Central Criminal Court）認罪，坦承在2018年5月1日至2019年10月24日期間收受報酬，協助非法移民入境英國。

檢方指控羅賓遜在人蛇集團內扮演更多角色，並指控他涉入39名越南偷渡客命案，有過失殺人罪嫌，另外指控他串謀販運人口和轉移犯罪所得等罪嫌。據悉，羅賓遜並未要求針對39項過失殺人部分進行抗辯，他被裁定還押候審，等待12月13日再開庭。

這起39位移民箱屍案震驚國際社會，英國警方先前已經確認死者全為越南籍，其中共有8名女性、31名男性，包括兩名年僅15歲的少年在內。

除了司機羅賓遜外，另一名同樣來自阿馬郡的23歲男子甘迺迪（Christopher Kennedy）同樣也被指控涉及販運人口罪；檢方指控他以意圖剝削為前提，串謀安排非法移民以觀光名義入境英國。另外，還有3人涉及殺人或密謀販運人口罪被捕，但已獲得保釋。

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