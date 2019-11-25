施工水泥擠破鐵門！「工人堅持繼續灌」屋主氣炸　業者說話了

▲原PO表示，他當下有立刻通知業者，但工人仍然繼續作業，導致水泥越疊越高。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市有一名民眾投訴，有建築業者在他家屋外進行外牆修補工程，因為疏失導致大量水泥「撞破撞凹」湧入屋內，造成廚房、客廳、廁所地板都鋪上一層厚厚水泥，許多家具及衣物都沾到水泥損毀，排水系統恐怕也會發生阻塞。業者事後表示，他們會全力協助清理受害者住家，承諾會賠償一切財物損失。

曝光的照片可以看見，民眾住家的廁所、廚房、地板全都被厚厚一層水泥覆蓋，幾乎找不到可以落腳的地方，玄關處的鐵門更直接被水泥撞凹破開。原PO表示，「水泥流進來時我不知道，還是樓上工人敲我的窗戶，跟我講說水泥流進來，而且擠破我們家的門，然後說我家的門太爛，可是我覺得這都不是問題吧。」

請繼續往下閱讀...

▲原PO家中廁所的排水孔被水泥完全覆蓋。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO指出，建築業者在實施外牆修補工程時發生疏失，導致大量水泥從窗戶、大門灌進他家，而且當下他明明立刻通知業者情況，但工人卻依然繼續作業，導致屋內的水泥越疊越高，讓他根本來不及搶救重要的物品，連屋內的排水孔也被後續湧入的水泥覆蓋，氣得他要求施工業者賠償。

業者事後解釋，他們施工時有用模板做好事前的防護，可能是因為住家的門不夠堅固才釀成意外，他們將會派遣工人協助受害民眾清理水泥，也會賠償民眾的全部損失。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。