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「亞洲藝術雙年展」破6萬人次參觀！12月國際論壇登場

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▲▼「亞洲藝術雙年展」破6萬人次參觀！12月國際論壇登場（圖／亞洲藝術雙年展）

▲「亞洲藝術雙年展」破6萬人次參觀！（圖／亞洲藝術雙年展）

記者林育綾／綜合報導

國立台灣美術館主辦的第7屆「亞洲藝術雙年展」，自10月5日開幕以來已吸引超過6萬人次參觀！館方也持續舉辦推廣活動與專題講座，12月21日也將舉行「媒介與空無－2019亞洲藝術論壇」，後續還有與新加坡雙年展的系列交流活動。

此屆「亞洲藝術雙年展」由台灣藝術家許家維與新加坡藝術家何子彥共同策展，以「來自山與海的異人」為主題，發展出完整的論述架構，共邀請來自16國共30組的藝術家參展，展覽至今1個多月，已吸引國內外重要的藝術從業人員前往參訪。

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為了回應亞雙展的策展取向，國美館也將於12月21日舉辦「在山海間的媒介－2019亞洲藝術論壇」，規劃「來自山海的異人」、「作為媒介的稀人」、「在贊米亞的媒介」、「外於陸地政權的海洋敘事」4個主題。

邀請國內外策展人、專家學者以跨領域與跨地域的學術研究，從亞洲地區的歷史社會、民族學、數位技術、區域（流域）研究提出不同面向的探討，觀察亞洲的文化生態如何在西方敘事以外發展出自身多重殊異面向，期望展開亞洲當代藝術與國際的對話交流，重新理解亞洲當代藝術蘊含的思想體系與實踐脈絡。

參與的講者包括日本多摩美術大學藝術與設計系教授安藤禮二（Reiji Ando），將深入討論本屆亞雙展題所引用的「稀人」概念，闡述藝術與人類學交會的可能性；芬蘭阿爾托大學藝術設計學院講師由宓（You Mi），以「歐亞網路與可改編程序的社會」為題，透過尋求歐亞共同關係網絡，形塑烏托邦社會的樣貌。

菲律賓獨立研究者與策展人暨新加坡雙年展策展人之一的Renan Laru-an，將以菲律賓南端的民答那峨島為例，觀察後殖民時代的菲律賓所經歷多次的轉型；參與本屆亞雙展的藝術家劉窗，將分享作品〈比特幣礦與少數民族田野錄音〉研究過程中的各種思考。

獨立策展人陳璽安，則借用劉窗作品所引發的動態觀看方式，發展出「背景論：一種遠近法的動態觀看架構」；菲律賓大學藝術系教授派崔克．佛洛雷斯（Patrick D. Flores），同時也是2019新加坡雙年展藝術總監，也將有全新的論文發表。

此外，國美館也將藉此機會以雙邊交流的模式與新加坡雙年展結盟合作，於論壇隔日（22日）規劃本屆新加坡雙年展的精選錄像作品於館內放映，並邀藝術家與策展人舉辦映後座談。而明年2月，則規劃於新加坡國家美術館辦理亞洲藝術雙年展精選錄像放映暨座談會。

「亞洲藝術雙年展」將展至2020年2月9日，各項活動詳情及參與辦法，可至2019亞洲藝術雙年展官網臉書專頁查詢。

▲▼「亞洲藝術雙年展」破6萬人次參觀！12月國際論壇登場（圖／亞洲藝術雙年展）

▲國美館2019亞雙展自開展好評不斷，12月國際論壇重磅登場。（圖／亞洲藝術雙年展）

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