中美貿易談判若破局　星展銀估人民幣下探至7.2元

▲中美貿易談判進展緩慢，導致過去幾個交易日市場情緒搖擺不定，美元、人民幣呈現盤整態勢。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

星展銀行今（25）日發布外匯研究報告，在中美達成第一階段貿易協議或英國12月12日提前國會大選之前，投資人建立大量倉位的意願不高，市場更傾向於靜待貿易談判的結果；若中美談判達成協議，預估人民幣兌美元將在7.0至7.1之間震盪，反之若是談判破裂，恐讓人民幣兌美元下探至7.2。

星展銀行指出，目前的基本假設是即使美國未達成大陸提出的降低關稅的要求，雙方仍能夠達成協議，美元兌人民幣將維持在7.00至7.10的區間，最好的結果是美國同意降低特定關稅，將使美元兌人民幣貶至7.00以下，反之，最壞的結果是雙方無法達成協議，並再次調升關稅，在這種狀況下，美元兌人民幣將再次升至7.20。

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整體來看，人民幣走向主要反應12月15日美國仍可能加徵關稅的風險，以及中美是否在年內達成貿易協議的不確定性，而對於英國大選，市場似乎仍抱有希望，並未做最壞的打算。

報告也顯示，美國10年期公債殖利率近期一度下滑至1.71%以下，較近期高點下滑超過20個基點，隨後在大陸邀請美國談判代表開啟新一輪的談判，殖利率才回升。

中美貿易談判進展緩慢，導致過去幾個交易日市場情緒搖擺不定。儘管多數投資人認為，中美雙方最終將簽署規模縮減版的第一階段協議，但隨著香港動盪加劇，市場明顯感到緊張，同時也擔憂美國國會通過香港人權法案，可能影響正在進行的貿易談判。

星展集團預估，10年期公債殖利率近期約1.75%，而殖利率下滑，且美元兌人民幣回升至7以上，反應市場對中美達成貿易協議的過度樂觀情緒逐漸減弱，目前水準更準確反應貿易停戰與延後部分關稅上調措施的狀況。

星展集團認為，在2020年經濟數據開始好轉時，美國10年期公債殖利率將回升至2%以上，因此短期內，美國經濟數據難支持殖利率大幅上升，研判要等數個月後，全球電子產業觸底的溢出效應才會開始影響美國經濟。