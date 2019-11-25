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「模式失敗」不適合營業　Uber又遭倫敦拒續發營運許可證

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▲▼ Uber「沒企業責任」，英國停發營業執照。（圖／路透社）

▲ 經過兩次展延期限後，倫敦交通局決定不再續簽Uber的營業許可。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

美國乘車服務平台Uber在英國受挫！倫敦交通局（TFL）25日宣布，不會續發營業許可給Uber公司，理由是該公司頻頻發生違規行為，危急乘客安全。倫敦是Uber在歐洲最大市場，也是公司在美國以外的營收主力，Uber已表明會提出上訴。

英國廣播公司（BBC）報導，Uber營業許可最早於2017年9月遭TFL拒絕續發，但上訴後共獲得兩次展延期，最近一次展延其限至24日到期。TFL表示，儘管Uber已經採取許多積極性調整，但許多問題仍存在，使Uber作為許可證持有者依然「不適合」。

請繼續往下閱讀...

TFL解釋，Uber的經營模式「失敗」，使乘客暴露在危險之中，包括允許未經授權的駕駛使用其他駕駛人帳戶，導致2018年至2019年初，至少發生14,000次行程為「詐欺性」行程。

監管機關還發現，已經被解雇或停權的Uber駕駛，仍然能透再開設另一個Uber帳戶，繼續從事運送乘客工作，危害搭車乘客的安全。

Uber在倫敦擁有至少45,000名合作駕駛人，是公司在全球的前五大市場之一。Uber已經表明將提出上訴，避免緩衝期過後無法繼續在倫敦營運。消息公布後，Uber股價在美股盤前下跌將近6％。

根據Uber公司數據，全球五大城市包辦了公司24％的營業額，除了倫敦外，其餘4個分別為洛杉磯、紐約、舊金山，以及巴西聖保羅。

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