瞄準寵物癌症市場商機　共信-KY即將展開預試驗

▲共信-KY即將展開寵物癌症用藥預試驗。（圖／共信醫藥官網）

記者姚惠茹／台北報導

共信-KY（6617）今（25）日宣布，近日取得行政院農業委員會動植物防疫檢疫局的田間預試驗核准，預計以一年時間完成試驗，同時將持續開發犬貓的其他常見適應症，為全球龐大的動物癌症治療市場邁出重要的里程碑。

共信-KY為一家興櫃掛牌的新藥開發公司，其核心能量是利用「微創靶向腫瘤消融治療（mini-invasive targeted Chemo-Ablation Therapy）」技術，透過影像導引方式將微創靶向腫瘤的消融藥劑直接打在腫瘤上，以達成局部腫瘤壞死及凋亡的目的。

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依據台經院於2019年7月發表「寵物經濟知多少？寵物食品及保健品發展現況與趨勢」文章中彙整的國外資料顯示，澳洲寵物保險公司Bow Wow Meow Pet Insurance分析犬隻常見疾病第一名就是癌症，而澳洲伯斯地區獸醫院VetWest Animal Hospitals統計出犬貓的疾病當中，腫瘤是第二名。

截至目前為止，全球伴侶動物抗癌用藥市場上仍呈現相當大的市場需求，主要是因為目前對於伴侶動物罹患癌症的治療方式仍是以手術+化療為主，但是這項標準治療對於動物的傷害很大，因此共信-KY的PTS藥物具有靶向腫瘤消融特性，將可以滿足這個市場趨勢。

共信-KY表示，目前PTS人用藥系列產品已經分別在台灣執行肝癌二期臨床試驗，並在中國大陸接受一類新藥的查驗登記審評，更向美國FDA提出罕見癌症第二期臨床試驗IND申請，也正積極地展開各項癌症適應症的全球授權活動，這次便是以人用抗癌藥物開發經驗投入動物用藥開發。

共信-KY指出，本次核准的犬類田間試驗將針對惡性周邊神經腱鞘瘤（Malignant peripheral nerve sheath tumor, MPNST）、口腔黑色素瘤（Oral malignant melanoma）、膀胱癌（Bladder Cancer）、脂肪瘤（Lipoma）等適應症皆是當前犬類罹患的重要惡性腫瘤疾病。