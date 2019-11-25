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浩鼎聚焦4大產品線　張念慈：資金充足暫無募資計畫

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▲左起為浩鼎財務長陳志全、董事長張念慈、研發長賴明添及副總蔡承恩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為浩鼎財務長陳志全、董事長張念慈、研發長賴明添及副總蔡承恩。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

浩鼎生技（4147）今（25）日舉辦法人說明會，董事長張念慈表示，未來3年將持續聚焦在OBI-822、OBI-888、OBI-999和OBI-3424等4大產品線的新藥臨床開發，其餘則預計轉向中國子公司授權處理，並提到目前資金充足，尚有45億元作為臨床試驗所用，暫無募資計畫。

張念慈表示，針對三陰性乳癌、卵巢癌的主動免疫抗癌藥OBI-822，目前在全球臨床試驗已進入三期試驗，但在韓國、中國及歐洲都遇到一些新的實驗及生產要求，因此造成進度有些延遲，希望在最短的時間內排除，內部仍具有相當的信心。

請繼續往下閱讀...

張念慈表示，OBI-822同時朝向肝癌、食道癌進行研發，目前食道癌已進入臨床二期，並預計朝更多是應證發展，雖然二期試驗解盲未達標，但因此開始從數據資料發現，以轉移性乳癌患者為受試對象，臨床設計不夠完善，所以三期臨床改為早期高復發風險的三陰性乳癌病患為受試對象。

至於其它3大產品線，張念慈指出，目前OBI-888單株抗體已經完成一期臨床，準備進入二期臨床；OBI-999抗體小分子藥物複合體為臨床一期；OBI-3424小分子化療前驅藥用於肝癌、攝護腺癌則已進入一期臨床，白血病尚在臨床前研究。

張念慈強調，目前公司帳上資金充裕，還有新台幣約45億元，足以支應未來3年規劃的4大產品線目標，包括OBI-822做完全球三期、OBI-888做完二期、OBI-999做完二期、OBI-3424做完一期的費用，因此短期內暫時沒有募資計畫。

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