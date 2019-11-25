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雞蛋水餃股退場機制明年4月上路　台股12檔列「強制下市」觀察名單

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▲▼證交所董事長許璋瑤。（圖／記者劉姵呈攝）

▲證交所董事長許璋瑤。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

為解決雞蛋水餃股的問題，強制上市公司退場機制預計明年4月上路。證交所董事長許璋瑤今（25）日表示，目前有12家上市公司符合該退場機制，合計市值達106億元，占所有上市公司是值得萬分之3，主要是傳統、電子等產業。

金管會訂定台股上市公司的退場機制，證交所也在今年3月宣布，預計在2020年4月1日正式上路，未來只要符合簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核（核閱）報告，或每股淨值低於3元等情形，且遭打入全額交割或採分盤交易後逾3年仍無法改善，將先停止交易，6個月後仍無法改善，才會強制下市。

請繼續往下閱讀...

立委余宛如質詢時指出，上會期有提到殭屍股、雞蛋水餃股都要訂定退場機制，避免拉低大盤表現，或遭有心人士炒作、借殼上市，不過按照證交所上市公司的退場機制，走完程序至少要3年6個月，而美國只要90天、香港1年6個月，擔憂投資人會誤踩地雷。

金管會主委顧立雄表示，當初強制下市的目的是為了促使公司積極改善，若是體質不佳，長期來看也未改善，就會強制下市，這樣的機制對投資人也有保障，讓投資人有緩衝時間，理解所買的股票是體質不佳，需要進行改善。

至於如何確保公司不會以減資來營造衝高淨值的假象，顧立雄則說，減資是改善體質的方法之一，不過體質無法改善，依然會面臨下市的問題，「減資只是方法，不必然是取巧方法」，證交所、櫃買中心也會進行更仔細查核相關財報。

證交所董事長許璋瑤會後受訪時指出，目前符合退場機制的有12家上市公司，合計市值達106億元，占所有上市公司是值得萬分之3；觀察這12家上市公司，多數是每股淨值為3元以下，且大部分已經變更交易，主要是傳統、電子等產業。

許璋瑤強調，過去50年來都沒有處理雞蛋水餃股，今年訂定上市公司的退場機制，讓這些公司有時間進行改善，目的是為了讓公司體質越來越健全、交易量正常，成為較好的上市公司，也透過該制度讓公司做良性循環的機制。

此外，許璋瑤也說，今年原本預估台股日均量目標為1,250億元，不過考量明年景氣恐往下修正、國際情勢變化等因素，預估明年日均量目標調降為1,200億元，至於明年IPO家數，初步討論為24家，與過去2年的平均值相似。

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