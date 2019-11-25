　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國遭指安排特務參選澳國會議員　耿爽回應：盼澳方「健康看待」中國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼澳洲國會新立的法律草案，新移民必須居住在澳洲15年才能申請領取老年或殘疾福利金。圖為澳洲國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

▲ASIO指控中國試圖派特務滲透澳洲國會。圖為澳洲國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

澳洲安全情報組織（ASIO）24日深夜發表聲明，中國試圖在國會安插一名名為「趙波」（或譯趙博）的特務，目前嚴肅看待此事，正積極調查當中。對此中國外交部發言人耿爽在外交部例行記者會上回應，希望澳方能夠以健康心態看待中國、看待中澳關係。

澳大利亞第九頻道新聞網的《60分鐘》披露，疑似中國間諜網開價100萬澳幣（約台幣2000萬元），要支付給墨爾本的豪華名車經銷商趙波（Bo“Nick”Zhao，音譯），讓他競選當地聯邦議會議員，不過他在今年3月被發現死在墨爾本的一間汽車旅館。

ASIO秘書長伯吉斯（Mike Burgess）聲明表示，關於第九頻道節目《60分鐘》（Sixty Minutes）所報導的爭議事件，ASIO此前就知道內容，一直都有積極調查。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）則也發表聲明指出，對於澳洲是否遭到中國滲透，會嚴肅看待。

25日中國外交部的例行記者會上，《路透社》記者發問表示，澳洲官員聲稱正在調查中國意圖在國會安插特務的陰謀，對此有何評論？

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

耿爽對此回應表示，「我們一貫奉行不干涉他國內政的原則。我們在相互尊重、平等互利的基礎上，同包括澳大利亞在內的各國開展友好合作。我們從來沒有，也從來不感興趣去干涉他國的內政」。

耿爽說，「一段時間以來，澳大利亞的一些政客、機構和媒體在涉華問題上表現出高度的緊張，已經到了風聲鶴唳、草木皆兵的地步。他們不斷編造所謂的中國間諜案、對澳大利亞的滲透案。耿爽指出，無論情節如何離奇，花樣如何翻新，謊言終究是謊言」。

耿爽呼籲，「我們希望澳方有關的政客、機構、媒體能夠有一個健康的心態來看待中國，看待中澳關係。這有利於中澳關係健康穩定的發展，實際上這也有利於他們自己的身心健康。」

▲▼王立強（Wang Liqiang）自稱是中國間諜，提供護照給澳洲媒體。（圖／翻攝自The Age）

自稱是中國間諜的王立強（Wang Liqiang，又譯王力強）日前才向澳洲政府揭露，北京如何干預台灣、香港與澳洲的選舉。不過上海警方23日晚間則指他為詐騙犯。

延伸閱讀

又爆中國間諜開價2000萬滲透議會　澳洲安全情報組織：積極調查

韓國瑜嗆「小牙籤」　澳記者七度獲沃克利獎

中國間諜王立強受澳洲節目《60分鐘》專訪　揭露最新任務「破壞香港民主」

自稱共諜！王立強心路歷程曝光　兒子出生「我出事怎麼辦」決心遠走澳洲
 

►他奶奶的美麗小秘訣！

ET快訊
文化大學老董張鏡湖辭世　享耆壽92歲
竹南女科技員潑到「化骨水」腐蝕肉裂慘死　護理人員卻不敢靠近
被爆與共諜王立強合照　林飛帆怒揭真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘆洲吃火鍋！櫃台結帳「肝連妹」事業線太禮貌　網暴動釣出本尊：歡迎來看

餵浪貓被阿嬤罵！台中愛心哥無奈：好啦只餵一隻…隔天見「解壓縮」場景傻了

桃園驚見高級教練車！他瞥一眼「3色標誌」瞬間呆滯：第一次看到…

好市多手套「一盒24支都右手」！他悲慘PO開箱照：誰能跟我換

台中女面試新工作秒辭職！隔天被通知「老闆找到人」　傳訊嗆：讓你知道反悔下場

餵浪貓被阿嬤罵！台中愛心哥無奈：好啦只餵一隻…隔天見「解壓縮」場景傻了

648克拉藍寶石！德國綠穹珍寶館清晨遭闖入　寶物價值破336億

中國遭指安排特務參選澳國會議員　耿爽回應：盼澳方「健康看待」中國

安倍晉三會見王毅：期待習近平明年春天訪問日本

喪母小六女童大考奪佳績　奔墓前跪地淚讀成績單給媽媽聽

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

歐告眼神討零食被媽訓話1分鐘　牠認真聽完...氣到「衝陽台透氣」

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

壯爹「丟偶包」陪女兒跳芭蕾舞 舉手、旋轉難不倒...動作超萌！

648克拉藍寶石！德國綠穹珍寶館清晨遭闖入　寶物價值破336億

中國遭指安排特務參選澳國會議員　耿爽回應：盼澳方「健康看待」中國

安倍晉三會見王毅：期待習近平明年春天訪問日本

喪母小六女童大考奪佳績　奔墓前跪地淚讀成績單給媽媽聽

讓男孩注意力分散！　澳洲高中下令禁穿內搭褲

他酒醉翻垃圾桶「挖到假陽具」　直衝女友家性侵…完事後勒斃塞嬰兒車！

韓國瑜嗆「小牙籤」　澳記者七度獲沃克利獎

中美貿易第一階段進行式　二階段中方等川普連任再說

護理師接生到死胎笑「該怎麼辦」　見大量鮮血：至少不是大便

女童外出遛狗「遭性侵淋油燒」　棄屍荒郊沒裝監視器…慘淪23年懸案！

快訊／文大老董張鏡湖台大醫院辭世！享耆壽92歲　董事會證實

騎單車外送！他往下看竟是「義肢」　最美背影讓網眼眶都紅了

感染愛滋≠與感情絕緣！穩定用藥「測不到病毒」→性行為、生小孩 都OK

王立強自爆干預選舉　國安人士3點解析：澳洲對中共的輿論戰

快訊／新竹縣寶山鄉「路牌擊落機車騎士」　無呼吸心跳急救中

馬修連恩探訪客家文化　揪金曲好友助陣苗栗開唱

這就是梵谷、畢卡索的公司Logo？巴西藝術家幫大師們做品牌視覺設計

快訊／男女上山採藥停路旁休息一半…人車突墜5公尺山坡　1死1傷

施工水泥擠破鐵門！「工人堅持繼續灌」屋主氣炸　業者說話了

兩岸近百位學者聚篔簹書院　聚焦新時代「國學轉型」

國際熱門新聞

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

陌生男闖入　82歲筋肉嬤扛桌子砸人

司機好心想搬「鐵軌上異物」　近看竟是女裝斷頭屍

新娘付34萬嫁妝　婚禮當天被羞辱

腋下長超巨痘痘！雙指一掐「黃白相間」大量噴出

她錄下與男友吵架　卻變「自己死亡影片」下秒遭爆頭

受澳洲節目專訪　王立強揭最新任務

接生到死胎亂講話　護理師遭除名

槓上川普！海軍堅持逐「殘殺IS俘虜」海豹部隊隊員

美海軍部長被開除！私下唱反調激怒長官

三寶旋轉1小時　員警：駕駛是狗

王立強秀護照　資深記者發現有詭

即／彭博宣布：加入民主黨初選參選總統

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

更多熱門

相關新聞

澳洲高中禁女生穿內搭褲「會讓人分心」

澳洲高中禁女生穿內搭褲「會讓人分心」

澳洲墨爾本一所高中近日在網站上公布，內搭褲（leggings）是跟比基尼一樣的，女學生不得穿著內搭褲來上課，消息一出，馬上引起家長和學生不滿，校方在幾個小時後就把該公告刪除。

韓嗆小牙籤　記者是澳洲普立茲得主

韓嗆小牙籤　記者是澳洲普立茲得主

陸外交部評間諜案：拙劣的鬧劇

陸外交部評間諜案：拙劣的鬧劇

涉王立強案　中國創新執董夫妻遭調查局約詢

涉王立強案　中國創新執董夫妻遭調查局約詢

真真假假的情報世界，誰才是間諜？

真真假假的情報世界，誰才是間諜？

關鍵字：

特務特工間諜Bo "Nick" Zhao趙波趙博NickZhaoBoZhao王立強王力強Liqiang耿爽紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

IU得知具荷拉死訊！硬擠微笑：唱不下去請幫我

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！金希澈突刪光IG好友

警方調查具荷拉住家！粉絲看現場照「發現疑點」

具荷拉生前被打到「子宮出血」！超渣前男友冷血反應曝

東尼大木「性侵前輩女友」！下跪謝罪片曝光

具荷拉死訊隔天…潤娥全程低頭現機場！

GD退伍秒見具荷拉曬合照…「至親4人永遠缺2」

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

具荷拉家「監視錄影器」畫面曝光！紙條寫滿悲觀文字

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

野狗嘴叼食物　騎士一看竟是山羌

香港區選　泛民派順利獲過半席位

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

更多

最夯影音

更多
外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」
才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面