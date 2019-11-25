中國遭指安排特務參選澳國會議員　耿爽回應：盼澳方「健康看待」中國

▲ASIO指控中國試圖派特務滲透澳洲國會。圖為澳洲國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

澳洲安全情報組織（ASIO）24日深夜發表聲明，中國試圖在國會安插一名名為「趙波」（或譯趙博）的特務，目前嚴肅看待此事，正積極調查當中。對此中國外交部發言人耿爽在外交部例行記者會上回應，希望澳方能夠以健康心態看待中國、看待中澳關係。

澳大利亞第九頻道新聞網的《60分鐘》披露，疑似中國間諜網開價100萬澳幣（約台幣2000萬元），要支付給墨爾本的豪華名車經銷商趙波（Bo“Nick”Zhao，音譯），讓他競選當地聯邦議會議員，不過他在今年3月被發現死在墨爾本的一間汽車旅館。

ASIO秘書長伯吉斯（Mike Burgess）聲明表示，關於第九頻道節目《60分鐘》（Sixty Minutes）所報導的爭議事件，ASIO此前就知道內容，一直都有積極調查。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）則也發表聲明指出，對於澳洲是否遭到中國滲透，會嚴肅看待。

25日中國外交部的例行記者會上，《路透社》記者發問表示，澳洲官員聲稱正在調查中國意圖在國會安插特務的陰謀，對此有何評論？

▲中國外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）



耿爽對此回應表示，「我們一貫奉行不干涉他國內政的原則。我們在相互尊重、平等互利的基礎上，同包括澳大利亞在內的各國開展友好合作。我們從來沒有，也從來不感興趣去干涉他國的內政」。

耿爽說，「一段時間以來，澳大利亞的一些政客、機構和媒體在涉華問題上表現出高度的緊張，已經到了風聲鶴唳、草木皆兵的地步。他們不斷編造所謂的中國間諜案、對澳大利亞的滲透案。耿爽指出，無論情節如何離奇，花樣如何翻新，謊言終究是謊言」。

耿爽呼籲，「我們希望澳方有關的政客、機構、媒體能夠有一個健康的心態來看待中國，看待中澳關係。這有利於中澳關係健康穩定的發展，實際上這也有利於他們自己的身心健康。」

自稱是中國間諜的王立強（Wang Liqiang，又譯王力強）日前才向澳洲政府揭露，北京如何干預台灣、香港與澳洲的選舉。不過上海警方23日晚間則指他為詐騙犯。

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