為台創275萬美元商機！紡拓會組團參加印度Techtextil展　獲當地買主青睞





▲ 紡拓會組團參加於印度孟買舉辦的「2019年印度Techtextil產業用紡織品展」。（圖／紡拓會提供）

記者李瑞瑾／台北報導

紡拓會組團參加於印度孟買舉辦的「2019年印度Techtextil產業用紡織品展」，於11月22日圓滿展出，台灣徵集6家廠商展出高強力紗線、工業單絲、TPU、貼合/塗層布料及紡織化學品等。據紡拓會統計，此次約有420人次買主參觀臺灣館，預期後續可創造約275萬美元商機。

紡拓會表示，本屆印度Techtextil產業用紡織品展有來自臺灣、中國大陸、印度、德國、西班牙、義大利、法國、韓國、美國、沙烏地阿拉伯、印尼、比利時、奧地利等13國共192家參展商，展出工業用、車用、建築用、安全防護用、軍用等各式產業用紡織品。為爭取臺灣廠商曝光機會，紡拓會於展前在印度相關媒體刊登展出資訊，力邀買主參觀臺灣館，並於現場設置形象區引導買主參觀廠商攤位，臺北世界貿易中心駐孟買辦事處彭皓治主任亦蒞臨臺灣館與業者交流。

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▲ 買主洽談情形。（圖／紡拓會提供）

本屆臺灣館共徵集鼎基、永光、聚虹、南良、力泰及新光合纖等6家廠商參展。此外，為提升臺灣紡織業國際優質形象及參展效益，紡拓會接受經濟部國際貿易局委辦之「紡織品整合行銷與商機開發計畫」特於展場設立形象區，以Fibre and Yarns、Functional Fabric及Accessory三大主題展出廠商創新產品，並以「Think Taiwan for Textiles」為形象口號，加深買主對臺灣紡織品的印象，有效協助臺灣館參展廠商進行推廣。

形象區計有聚虹、力泰、新光合纖、大統、南緯、友良、詠祥、翔定、崇躍、佳紡等多家廠商提供樣品進行展示。當地貿易商及成衣製造商等企業，包括SAANVI、KOSHA、RAYMOND、ASOPA、MKU、AMIKSHA等均蒞臨臺灣館參觀。

▲ 買主洽談情形。（圖／紡拓會提供）

印度Techtextil展每兩年於孟買舉辦，是臺灣拓展印度產業用紡織品市場的重要平台。為協助廠商持續推廣印度產業用紡織品市場，紡拓會表示，將繼續組團參加本展，下屆展期預計為2021年11月。