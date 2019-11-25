李安獲台灣貢獻獎：愛台灣是自然的事情　富邦蔡明忠、蔡明興都是他的粉絲

▲第3屆「蔡萬才台灣貢獻獎」今天舉行贈獎典禮，今年得奬者為門諾醫院、李安。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

第三屆「蔡萬才台灣貢獻獎」今（25）日舉行贈獎典禮，這次由花蓮門諾醫院、國際知名導演李安獲獎，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興也對長期在台灣貢獻的得獎人，深感敬佩並致上謝意，相信大家都有目共睹。

富邦集團董事長蔡明忠致詞時表示，5年前父親蔡萬才匆匆離開，在他人生最後的日子，仍對於這份土地的愛，依然念茲在茲，想對台灣做出貢獻的個人或團體致上謝意，才有台灣貢獻獎的誕生，因此決定完成父親的遺志。

請繼續往下閱讀...

蔡明忠指出，在2015年舉行第一屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，獲獎人為雲門舞團創辦人林懷民、善牧基金會創辦人湯靜蓮修女，第二屆得主則是朱銘美術館創辦人朱銘、肝病防治學術基金會董事長許金川教授獲獎，今年得獎者則是國際知名導演李安、花蓮門諾醫院獲獎，以上得獎人都是實至名歸，都為台灣具有相當大的貢獻，相信各位也能有目共睹。

▲副總統陳建仁（左）贈獎給門諾醫院，由門諾醫院總執行長趙福厚（右）代表領獎。（圖／富邦金提供）

代表門諾醫院領獎的門諾醫院總執行長趙福厚表示，這次獲獎是一個驚喜，對於醫院71年來默默在台灣東部偏鄉，守護當地居民的健康，落實關懷、照護貧病、身障、長者、失能、失智等弱勢族群，從事醫療長照服務，也是一項莫大的鼓勵，未來將繼續在偏鄉為守護當地居民的健康，落實關懷照護眾多需要幫助的人。

身為這次得獎者的李安指出，每個人對世界的觀念和人格塑造是在成長期間，而他自己的人格建立、對世界的看法是在台灣，非常感謝台灣對他的滋養、培訓，還有整個社會教育體系、多元文化的包容，對於世界的感官、夢想都已定型，所以「愛台灣是很自然的事情」。

▲吳氏宗親會理事長吳豐山（左）贈獎給國際知名導演李安（右）。（圖／富邦金提供）

李安也分享，最近一次與台灣的接觸是拍少年PI的時候，當時接了這部電影，心裡知道在美國或世界各地都拍不成，因此奇想用在最信任的地方來拍攝，所以選擇了台灣，想為台灣年輕人與世界電影接軌的學習機會，所以帶了來自世界23國的工作團隊到台灣，並在台中、墾丁拍攝，將近90%的電影都在這裡完成，用全世界都想不到的方法呈現，台灣真的是「麻雀雖小，五臟俱全」，拍出一部神奇的作品，感謝台灣也關注台灣，這次被表揚反而覺得不自在，以相當忐忑的心接受這項獎項，未來還是希望發揮自己的力量，持續栽培台灣的電影人才，把國際電影的專業引進台灣。

富邦金控董事長蔡明興會後受訪時指出，李安是一位國際巨星，這次獲獎是經過評審委員一致肯定，藉由他認識台灣的軟實力和文化，同時也是李安的粉絲，就連最新的電影也到場支持，並高度推薦這部新作，不過最喜歡的電影依然是少年PI，也是在台灣拍攝的作品。

蔡明忠也說，「我想全台灣都是李安的粉絲」，因此這次得獎絕對沒有問題，他也很客氣不敢說對台灣有什麼貢獻。不過，如同他所言，「麻雀雖小，五臟俱全」，台灣擁有成熟的技術及拍攝場警，未來華語電影在李安的帶動下，值得期待有更多、更好的作品出現。