10月M1B、M2年增率差距稍減　仍有利股市行情發展

▲ 中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（25）日公布10月金融情況，M1B年增率、M2年增率分別為6.99%以及3.79%，兩者差距縮小為3.2個百分點（上月差距為4.18個百分點）。

央行指出，M1B年增率下降為6.99%，主要係因活期性存款成長減緩所致，減少原因包含部分企業發放現金股利與員工獎金，或是民眾收到現金股利轉為定存。

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M2年增率上升為3.79%，央行官員表示，主要是放款和投資增加，以及民間部門債權成長增加所致。M2年增率也來到2018年7月以來相對高點，主要貢獻產業在製造業、不動產、金融保險業，但央行官員補充，部分產業是因基期較低的因素影響，年增率較高。

10月M1B、M2之月增率分別為-0.43%及0.34%。而累計本（108）年1至月10M1B及M2平均年增率分別為7.09%及 3.32%。

▲ 央行發布10月金融情況。（圖／中央銀行）

根據央行統計之全體貨幣機構存款數據顯示，10月企業及個人活期性存款期底餘額為新台幣16兆6,138億元、年增率7.04%，皆較9月減少。另一方面，外匯存款則是6兆0378億元、年增率3.57%，央行表示，因去年基期較低，加上企業貨款收入與機構法人將投資款項收益匯回，也有些企業或民眾因為匯率適度結售或換匯，都是外匯存款增加原因。

至於外匯存款餘額增加，是否與台商回流有關，官員表示，企業貨款、海外收益匯回、投資收益匯回都算在此數內，台商回流是否有實際貢獻，這部分可以持續觀察；另外官員認為，境外資金匯回專法於8月正式上路，未來效益也會越來越明顯。