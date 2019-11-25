安倍晉三會見王毅：期待習近平明年春天訪問日本

▲▼安倍晉三會見王毅。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

日本首相安倍晉三25日上午在東京的官邸會見中國外交部長王毅，雙方針對中國國家主席習近平將於2020春季以國賓身分訪日的事宜進行了交談。安倍表示，日本熱切習近平明年春天對日本進行國事訪問。

綜合日媒報導，安倍在會議開始時就提到習近平明年訪日事宜，並強調希望「符合日中新時代」。安倍在會談中提到，「通過多次高層次的交流，日中關係得到了確切發展。」

安倍晉三表示，這段時間以來，日中兩國高層往來頻繁，雙方關係取得很大的進展，日方熱切期待習近平明年春天對日本進行的國事訪問，相信會成為日中關係很大的進展。安倍還提到，期待下月赴中出席中日韓領導人會議期間，與中國大陸領導人就兩國關係進一步深入溝通。

安倍也表示，日中關係的穩定是亞洲和平繁榮的基石，對應當前全球挑戰也至關重要。日方願意與中方共同開創日中關係新的未來，歡迎兩國啟動高級別人文交流磋商機制，願與中方不斷增進兩國國民感情，妥善處理敏感分歧問題。

王毅表示，在兩國領導人政治引領和雙方共同努力下，中日關係重回正軌並不斷改善發展。習近平和安倍晉三今年6月在大阪成功會面，就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識。兩國關係經歷反覆曲折，能取得現在的和平不容易，應倍加珍惜。

王毅也表示，雙方需從更長遠角度和更遼闊的視野，推動中日關係持續改善發展，為兩國重大政治外交議程創造良好氛圍和條件。中日關係的改善發展，不僅符合中日兩國和人民的利益，對地區和平穩定具有重大積極意義，同時也將為當前充滿不確定的世界情勢注入穩定性。