台灣珍奶揚威國際吸金！經部：英商斥資逾11億元投資貢茶

▲經濟部投審會今（25）日通過英商GC GROUP BIDCO LIMITED以新臺幣11億6182萬餘元投資知名手搖茶品牌「貢茶」。（圖／記者莊喬迪攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣珍珠奶茶揚名國際，手搖茶品牌商在全球遍地開花，也成為外資投資標的。經濟部投審會今（25）日通過英商GC GROUP BIDCO LIMITED以新臺幣11億6182萬餘元投資貢茶公司，雙方將共同經營非酒精飲料店業，後續發展值得期待。

經濟部投資審議委員會今天召開第1182次委員會議，會中計核准及備查重大投資案件計10件。在僑外投資方面共通過四案，除了貢茶投資案外，日商東日本旅客鐵道株式會社集團以新臺幣4億7,500萬元，與福華集團合資設立捷福旅館管理顧問股份有限公司，將承租原六福皇宮建物經營飯店業，搶攻台日觀光商機。

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▲日商東日本旅客鐵道株式會社集團以新臺幣4億7,500萬元，與福華集團合資設立捷福旅館管理顧問股份有限公司的投資案，已獲經濟部審核通過。（圖／JR東日本集團_提供）

另外，模里西斯商LOTUS GLOBAL INVESTMENT LTD.申請以新臺幣30億元增資青石板投資股份有限公司，從事經營一般投資業、住宅及大樓開發租售業；泰商MP ENERGY CO., LTD.以新臺幣4億1,250萬元增資厚聚能源科技股份有限公司，用以轉投資元昱太陽光電股份有限公司，從事台糖滯洪池太陽能發電系統計畫。

在對外投資方面，經濟部投審會僅通過一件申請案，盛億能源股份有限公司申請匯出美金1億4,350萬元間接投資設立越南太陽能項目SPV公司（占總實收資本額70％之股權），從事越南富安省太陽能發電廠經營業務。

在對大陸投資方面，南亞塑膠工業股份有限公司申請匯出美金8,000萬元，間接增資南亞塑膠工業（寧波）有限公司（實行後持股比率100％），從事經營丙二酚及DOTP產銷業務。

矽品精密工業股份有限公司申請以美金1億1,000萬元間接受讓大陸地區投資事業矽品科技（蘇州）有限公司股權（受讓後持股比率100％），從事半導體研發、設計、製造、封裝、測試、加工、維修等業務。

遠東新世紀股份有限公司申請匯出美金3,200萬元間接增資大陸地區投資事業遠東新世紀（中國）投資有限公司（實行後持股比率100％），主要從事投資控股業務，再轉增資遠鼎實業（上海）有限公司，從事經營化工產品、機械設備及潤滑油之批發等業務。

國泰人壽保險股份有限公司、國泰世紀產物保險股份有限公司，分別申請匯出人民幣2億4,500萬元增資大陸地區國泰財產保險有限責任公司，從事財產保險業務。