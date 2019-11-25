影／退休金該存多少才夠用？　財經專家喊免驚：300萬就夠了

記者陳心怡／台北報導

談起退休，這大概是許多上班族夢寐以求、但想都不敢想的奢華願望，在日本，甚至出現「下流老人」詞彙，指的是在日本社會退休後，無足夠存款，沒有可依賴親人，老後破產又或是熟年離婚。回頭看台灣，人民與退休金的距離到底有多遠？在《雲端最有錢》節目中，來賓財經專家邱敏寬認為只要300萬且有房有車就夠了，此話一出，彷彿替許多人注了一針強心劑。

邱敏寬說：「台灣媒體總是會灌輸人民很窮、錢不夠存退休金等等的觀念，但實際上，台灣現在有越來越健全的老年福利政策，而且逐漸形成健康的老人聚落，因此平常都有穩健在繳勞健保的人，其實不需要擔心退休金不夠生活花費，300萬就足夠了」。

但邱敏寬補充說，300萬的前提是要有車有房，有房至少有地方住，因為台灣的房東市場中，有個特別嚴重的問題，就是許多房東不願意租房子給老人家，因為怕後續延伸問題多，所以寧可租給年輕人，也不願租給老人。至於車子，其實不管300萬還是3000萬的車子，都一樣能達到目的地，也都能到處玩。有車有房，就沒甚麼需要憂慮的了。

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但其他來賓也有不太一樣的看法，基金達人羅際夫認為退休後不用過那麼清苦的日子，大約估計700萬至1000萬足夠。羅際夫說：「根據行政院主計總處統計，去年台北市每人每月消費金額約2萬8千元，以退休後30年計算，就需要備有約1000萬才足夠」。但金額大小，確實跟個人消費習慣和居住環境有很大的關聯和影響。