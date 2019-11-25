統一超商千萬發票獎號出爐！萬華人花43元買御飯糰、飲料中大獎

▲今年9、10月期統一發票千萬元特別獎號碼為41482012，統一超商表示，本期統一發票共有1位消費者獲得千萬大獎。(圖／資料照)

記者林淑慧／台北報導

今年9、10月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，統一超商共有一位消費者獲得千萬大獎，有民眾在台北市萬華區萬忠門市，花了43元購買御飯糰、飲品等商品，幸運對中千萬發票獎項。

今年9、10月期統一發票千萬元特別獎號碼為41482012；200萬元特獎號碼為58837976；頭獎（20萬元）3組分別為20379435、47430762、36193504。

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統一超商表示，本期統一發票共有1位消費者獲得千萬大獎、4位200萬得獎者；另外，雲端發票專屬獎有4位百萬得主。

特獎200萬元部分共有4位得獎者；一人在新竹市香山區岦湖門市購買共93元的咖啡；一人在台北市千成門市購買共63元的咖啡及優酪乳；一人在新北汐止區湖前門市購買共10元統一奶茶；一人在新北板橋區勝多門市花費共395元購買民生用品。



另外，4位雲端發票專屬獎百萬得主，一人台北信義區北醫大在門市購買18元綠茶；一人於高雄前鎮區揚揚門市購買55元咖啡；一人於新北汐止區矽功門市購買統一麵包及飲品共65元；一人則是在桃園龜山的忠湖門市購買25元御飯糰。