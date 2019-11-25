10月房市交易熱絡　台經院：營建業測驗點轉揚

▲台經院10月營業氣候測驗點。（圖／台經院提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣經濟研究院今（25）日公布了10月營業氣候測驗點調查結果，根據調查指出，10月製造業營業氣候測驗點連二個月下滑，服務業營業氣候測驗點雖連三個月下滑，然跌幅有限，營建業測驗點則轉為上揚。而在傳統產業方面，出口與接單表現較9月為佳，令傳統產業廠商對當月景氣看法略有轉好，但整體改善幅度仍有限。

台經院指出，對外貿易受到高基期因素干擾、傳統產品出口衰退影響，使得10月出口續為負成長態勢，然受惠於資通訊產品年終出貨旺季，以及廠商提升在台產能，致使整體出口年增率跌幅縮小，由9月-4.63%縮減至10月-1.47%。

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值得注意的是，營建業方面儘管土木標新建發包進度受限，然先前延遲開工的建築標終將陸續釋出，有助於後續進場施作表現，加上建築標工程收入認列趨增，使得營造業廠商對於未來半年景氣看法轉趨樂觀，為拉抬本月營建業營業氣候測驗點的主因之一。

此外，受惠於市場資金充沛、房貸利率維持低檔，配合部分區域新成屋完工交屋，10月房市成交量顯著成長，使得不動產業看好當月景氣的廠商比例超過一半。

台經院表示，本次營建業2019年10月營業氣候測驗點為103.01點，較9月之97.94點上揚5.07點，再度擺脫9月的下滑局面轉為上升格局。