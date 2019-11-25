華航花蓮－下地島包機今首航　搶攻台日觀光商機

▲華航集團花蓮-下地島包機今(25)日首航，本次以華信航空ERJ-190機型執行任務。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

為增進多元旅客市場，華航集團花蓮-下地島包機今(25)日首航，華航集團與日本JTB Okinawa旅行社合作規劃，在今天及28日直飛日本宮古島市機場－下地島機場，進行為期四天三夜的行程，搶攻台日觀光商機。

華航集團本次包機直航讓國人一窺下地島美景，未來到沖繩遊玩多了不一樣的新選擇，同時亦藉由包機帶進日本旅客，提升花蓮的國際能見度，振興東部觀光。

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日本沖繩縣向來是旅遊熱門地點，2018年前往沖繩的旅客直逼千萬，加上機場國際航廈新落成，為這座美麗的小島開啟與世界接軌的窗。

華航是目前國內擁有最多日本航點的航空公司，包含北海道(新千歲)、靜岡、福岡、廣島、東京羽田和成田、石垣島、大阪、宮崎、鹿兒島、名古屋、沖繩、高松、富山及熊本等共15個，提供旅客多元選擇，可安排不同機場進出。

依據財報，華航今年前三季營收為1263.02億元，營業利益為27.95億元，歸屬母公司業主的稅後虧損3.46億元，每股稅後純益（EPS）為負0.06元；華航主管表示，在持續增班及創造包機收益下，可望挹注第四季業績表現。