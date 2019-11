23年懸案！11歲女童出門遛狗「慘成焦黑棄屍」　900男驗唾液DNA找嫌犯

▲德國23年懸案!11歲女孩克勞迪亞(Claudia Ruf)遛狗遭綁架性侵後燒死。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃心瑀/綜合報導

德國一名11歲女孩克勞迪亞(Claudia Ruf)在1996年時,遭到不明人士綁架性侵,最後被掐死棄屍在一處小路上;警方在經過調查後,在她的身上發現了其他DNA的痕跡,並在事發過了23年之後,再度擴大搜查,於近日要求900名年齡介於14到70歲的男性進行唾液檢查,試圖破解這起案件。

根據《每日郵報》報導,這起事件發生在德國西部城市格雷文布羅伊希(Grevenbroich),1996年5月,當時年僅11歲的克勞迪亞與鄰居的狗散步後失蹤,經過2天的搜查,她在距離家中43英里(約69.2公里)遠的奧伊斯基興(Euskirchen)被發現,並已經成了一具冰冷焦黑的屍體,上頭還有被性侵過的痕跡。

這起事件引起德國社會的震驚,儘管警方不斷地進行調查,更在各地的公車和火車上派發傳單、刊登廣告,尋找目擊者跟提供獎金,但卻都沒有嫌犯的消息;事發23年後,警方仍不放棄希望,並在克勞迪亞的身上發現了他人的DNA,於本月23日時,要求900名年齡在事發當時為14到70歲的男子,進行唾液調查,希望能將這起懸案解開。

報導中指出,就算破案,兇手也不大可能接受法律制裁,但克勞迪亞的家人仍然希望可以透過比對DNA,將兇手揪出來;克勞迪亞的爸爸表示,事發已經23年了,現在有一個很大的機會可能會找到兇手,這個可惡的人已經藏匿太久了!

German police are trying to solve the 1996 killing of 11-year-old Claudia Ruf. Searching for a breakthrough, cops asked 900 men to submit to DNA testing.https://t.co/x2OvAj1gWA