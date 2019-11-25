中美貿易第一階段進行式　二階段中方等川普連任再說





▲「第一階段協議」的簽署若成功，川普很有機會在明年的總統大選上獲得連任的機會。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

美中貿易正針對「第一階段協議」進行密切的討論，《路透》25日引述中國官員消息表示，美中貿易第二階段的貿易協議，在短期之內不太可能會發生。若是完成第一階段協議的簽署，並且讓中國同意購買美國的農產品，將對於川普2020年的總統大選有很大的幫助。

美國總統川普在10月曾表達了對第二階段協議的野心，但由於明年11月的總統大選不確定性、第一階段協議遇到的難題，以及美國不願意和其他國家聯合一起對中國施加壓力，導致第二階段協議在短時間內面臨許多困難。

根據路透報導，貿易專家透露，在貿易中中國對美方施壓，要求取消關稅，雙方未達成合議，以致於第一階段協議可能要到明年才能定案。中國官員表示，在美國大選前不會展開第二階段談判，因為還不知道川普是否會繼續連任。中國一名官員表示，「這份協議是川普想要簽訂的不是我們，所以我們可以等。」

美國眾議院議員柯斯塔（Jim Costa）表示，「第一階段協議」相關的內容都是屬於較容易解決的議題，真正棘手的包括產業間諜、版權、隱私和安全性等議題。然而川普的經濟顧問意見不同，一部份的人催促著盡快簽定協議，以安撫市場和企業高階主管；另一部份的人則希望他可以推動更全面的協議。

華盛頓戰略與國際研究中心的經濟學專家古德曼（Matthew Goodman）表示，美中兩國達成第一階段協議的簽署機會很大，但是政府內部還沒有針對中國議題獲得共識；美國需要和其他國一起聯合起來，對中國施加壓力，要求他們進行結構上的改革，但歐洲許多國家因為依賴中國的投資，和美國聯合一起向中國施壓表現的不太積極。