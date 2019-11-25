　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中美貿易第一階段進行式　二階段中方等川普連任再說

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲「第一階段協議」的簽署若成功，川普很有機會在明年的總統大選上獲得連任的機會。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

美中貿易正針對「第一階段協議」進行密切的討論，《路透》25日引述中國官員消息表示，美中貿易第二階段的貿易協議，在短期之內不太可能會發生。若是完成第一階段協議的簽署，並且讓中國同意購買美國的農產品，將對於川普2020年的總統大選有很大的幫助。

美國總統川普在10月曾表達了對第二階段協議的野心，但由於明年11月的總統大選不確定性、第一階段協議遇到的難題，以及美國不願意和其他國家聯合一起對中國施加壓力，導致第二階段協議在短時間內面臨許多困難。

根據路透報導，貿易專家透露，在貿易中中國對美方施壓，要求取消關稅，雙方未達成合議，以致於第一階段協議可能要到明年才能定案。中國官員表示，在美國大選前不會展開第二階段談判，因為還不知道川普是否會繼續連任。中國一名官員表示，「這份協議是川普想要簽訂的不是我們，所以我們可以等。」

美國眾議院議員柯斯塔（Jim Costa）表示，「第一階段協議」相關的內容都是屬於較容易解決的議題，真正棘手的包括產業間諜、版權、隱私和安全性等議題。然而川普的經濟顧問意見不同，一部份的人催促著盡快簽定協議，以安撫市場和企業高階主管；另一部份的人則希望他可以推動更全面的協議。

華盛頓戰略與國際研究中心的經濟學專家古德曼（Matthew Goodman）表示，美中兩國達成第一階段協議的簽署機會很大，但是政府內部還沒有針對中國議題獲得共識；美國需要和其他國一起聯合起來，對中國施加壓力，要求他們進行結構上的改革，但歐洲許多國家因為依賴中國的投資，和美國聯合一起向中國施壓表現的不太積極。

ET快訊
特斯拉試駕自撞！望族少爺墜16m橋亡　母哭喊：我兒子怎可能自
快訊／台中爆強盜殺人！相約交易天珠　3匪狠殺劫貨…藝品商慘死
具荷拉遺照「招牌眼妝、紅唇」　粉絲淚崩：這是妳最美的樣子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

讓男孩注意力分散！　澳洲高中下令禁穿內搭褲

他酒醉翻垃圾桶「挖到假陽具」　直衝女友家性侵…完事後勒斃塞嬰兒車！

韓國瑜嗆「小牙籤」　澳記者七度獲沃克利獎

中美貿易第一階段進行式　二階段中方等川普連任再說

護理師接生到死胎笑「該怎麼辦」　見大量鮮血：至少不是大便

女童外出遛狗「遭性侵淋油燒」　棄屍荒郊沒裝監視器…慘淪23年懸案！

23年懸案！11歲女童出門遛狗「慘成焦黑棄屍」　900男驗唾液DNA找嫌犯

謎之「企鵝關係圖」！誘惑出軌偷窺樣樣來　日網友瘋迷：一看就一小時

親家突然要求34萬嫁妝！　新娘爸無奈籌錢...婚禮當天崩潰：全家被羞辱

特技女9M高空腳滑重摔！倒地不起…觀眾尖叫嚇哭　知名馬戲團表演急喊卡

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

駁大陸介入...韓國瑜動怒！「我如果拿中共一塊錢退出總統大選」

歐告眼神討零食被媽訓話1分鐘　牠認真聽完...氣到「衝陽台透氣」

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

壯爹「丟偶包」陪女兒跳芭蕾舞 舉手、旋轉難不倒...動作超萌！

讓男孩注意力分散！　澳洲高中下令禁穿內搭褲

他酒醉翻垃圾桶「挖到假陽具」　直衝女友家性侵…完事後勒斃塞嬰兒車！

韓國瑜嗆「小牙籤」　澳記者七度獲沃克利獎

中美貿易第一階段進行式　二階段中方等川普連任再說

護理師接生到死胎笑「該怎麼辦」　見大量鮮血：至少不是大便

女童外出遛狗「遭性侵淋油燒」　棄屍荒郊沒裝監視器…慘淪23年懸案！

23年懸案！11歲女童出門遛狗「慘成焦黑棄屍」　900男驗唾液DNA找嫌犯

謎之「企鵝關係圖」！誘惑出軌偷窺樣樣來　日網友瘋迷：一看就一小時

親家突然要求34萬嫁妝！　新娘爸無奈籌錢...婚禮當天崩潰：全家被羞辱

特技女9M高空腳滑重摔！倒地不起…觀眾尖叫嚇哭　知名馬戲團表演急喊卡

大手攜小手幫偏鄉孩子　嘉藥學生會里港溫馨行

水果酵素、印章DIY！濟州島Osirok咖啡廳超好玩　出示台虎機票再打9折

人夫「摩鐵激戰女助理」2hrs！爽喊：超癢的～正宮見「變態對話」崩潰提告

T.O.P沒能回具荷拉「最後的訊息」！　懊悔貼出對話…心痛喊：真的對不起

醜歸醜但特斯拉Cybertruck預訂已近15萬筆　漫長候車期是關鍵

老公「超聽話」生日沒表示　陳子玄嘆太早結婚：我只是說說的！

歐告1年「膨風式」成長！　爸喊：把可愛的狗子還我～

增設完善單車道　竹市公道五路1.6公里人行道啟用

雪莉離世41日…具荷拉也家中身亡！　性感3人組只剩1人現況曝光

朝野議員要求烏日盡速鐵路高架化　中市府：持續推動

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

陌生男闖入　82歲筋肉嬤扛桌子砸人

腋下長超巨痘痘！雙指一掐「黃白相間」大量噴出

她錄下與男友吵架　卻變「自己死亡影片」下秒遭爆頭

受澳洲節目專訪　王立強揭最新任務

司機好心想搬「鐵軌上異物」　近看竟是女裝斷頭屍

槓上川普！海軍堅持逐「殘殺IS俘虜」海豹部隊隊員

美海軍部長被開除！私下唱反調激怒長官

王立強秀護照　資深記者發現有詭

三寶旋轉1小時　員警：駕駛是狗

即／彭博宣布：加入民主黨初選參選總統

新娘付34萬嫁妝　婚禮當天被羞辱

他到希臘旅遊「飯店激戰人妻」　遭綠光夫直接爆頭

接生到死胎亂講話　護理師遭除名

更多熱門

相關新聞

川普發威　中國公民獲美簽降45％

川普發威　中國公民獲美簽降45％

《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）23日報導，為了保護國內的就業與科技領域，華府加強審查程序；在美國總統川普執政期間，美國發給中國公民的簽證數量下滑45％。越來越多人擔心，此種趨勢會傷害讓美國得以強大的多元文化主義。

槍殺案多到嚇跑留學生　赴美安全成隱患

槍殺案多到嚇跑留學生　赴美安全成隱患

彈劾聽證會　眾議員籲前國安顧問作證

彈劾聽證會　眾議員籲前國安顧問作證

美海軍部長被開除！私下唱反調激怒長官

美海軍部長被開除！私下唱反調激怒長官

槓上川普！海軍堅持逐「殘殺IS俘虜」海豹部隊隊員

槓上川普！海軍堅持逐「殘殺IS俘虜」海豹部隊隊員

關鍵字：

美中貿易第一階段協議川普

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

IU得知具荷拉死訊！硬擠微笑：唱不下去請幫我

23歲少爺試特斯拉自撞　關鍵電話跳橋亡

警方調查具荷拉住家！粉絲看現場照「發現疑點」

接連痛失雪莉、具荷拉2妹妹！金希澈突刪光IG好友

具荷拉生前被打到「子宮出血」！超渣前男友冷血反應曝

東尼大木「性侵前輩女友」！下跪謝罪片曝光

GD退伍秒見具荷拉曬合照…「至親4人永遠缺2」

具荷拉死訊隔天…潤娥全程低頭現機場！

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

具荷拉家「監視錄影器」畫面曝光！紙條寫滿悲觀文字

香港區選　泛民派順利獲過半席位

醜瀏海剪了！外媒曝iPhone 12全螢幕圖

外送員蛋蛋痛哭！一脫褲…「蚯蚓擠爆」醫驚

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

更多

最夯影音

更多
外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」

外媒撂英文：金馬有損失嗎　李安高EQ「我們的雙手永遠都張開」
才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

網紅穿真理褲開箱Switch健身環！　玩到大爆汗...網歪樓：只看到美腿

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

要價8290元「復古灰白色鍵盤」　靜電容軸手感...讓他一打直接愛上

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面