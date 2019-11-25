高通反壟斷上訴案2020年2月辯論　川普政府支持高通...立場跟FTC、地院法官相反

▲高通反壟斷上訴案可能在明年2月開始進行法庭辯論，其結果將攸關高通產品的銷售模式與授權金收入。（圖／CFP）

記者陳心怡／外電報導

今年5月，美國加州聖荷西地方法院法官高蘭惠（Lucy Koh）曾做出了一項裁決，認定高通利用它在市場優勢地位收取高額專利授權金的做法，已阻礙市場競爭，要求高通必須在未來七年接受監督，確保遵守規定，但罕見地，美國司法部與川普政府都支持高通，而高通也已提起上訴，外媒預估將在明年2月進行法庭辯論。

這項判決對美國聯邦貿易委員會（FTC）的主張有利，因為FTC認為高通的「沒有授權就沒有晶片」政策，是反競爭行為，不過，高通已經提起上訴，還設法讓美國聯邦第九巡迴上訴法院暫緩裁決。

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川普政府也擔心高通一旦敗訴，將對美國在技術和國家安全方面的全球領導地位產生負面影響；美國司法部也對FTC提出反駁，指稱高通的商業行為並不存在任何反競爭行為，外媒解讀這很不尋常，因為FTC和司法部都是負責處理反壟斷案件的。

或許對於川普來說，更重要的是，如果高通輸掉上訴，那麼可能會給5G在美國的推廣帶來負面影響。率先利用5G技術的國家將在全球經濟中擁有巨大優勢。

據悉，第九巡迴上訴法院可能會在明年2月開始聽取辯論並做出裁決。顯然地，對於高通來說，最終的判決結果將非常重要。