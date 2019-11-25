韓國瑜嗆「小牙籤」　澳記者七度獲沃克利獎

▲國際知名調查記者Nick McKenzie。（圖／Nick McKenzie推特）

記者楊庭蒝／綜合報導

國民黨總統選人韓國瑜24日前往嘉義參加「萌寵音樂嘉年華」活動，面對媒體問到「共諜案」時說，「澳洲排名80名網路小媒體丟牙籤，到台灣變成金華火腿。」撰寫這篇報導的記者後來被發現，曾七度獲得澳洲普立茲新聞獎之稱的沃克利獎（Walkley Awards），而刊登報導的報社《The AGE》更是有165年的悠久歷史。

名為尼克.麥肯錫（Nick McKenzie）的記者來頭可不小，在澳洲廣播公司的開始當實習記者後，加入費爾法克斯傳媒（Fairfax Medi），在職期間寫出許多監督調查警察、政府方面有關的報導，像澳洲儲備銀行賄賂案、澳洲UGL公司行賄梁振英案、摩納哥公司石油公司Unaoil的醜聞案、甚至是中共出手干預澳洲政府的案件，也都是他的報導。

因為這些報導，讓尼克.麥肯錫在2017年獲得貝克獎（Graham Perkin）年度澳洲新聞工作者獎，也曾二度獲得墨爾本新聞俱樂部（Melbourne Press Club）的最高獎項金鵝毛筆（Gold Quill），更七度獲得有澳洲普立茲新聞獎之稱的沃克利獎（Walkley Awards）。

▲澳洲知名媒體《The AGE》。（圖／AGE官網）

刊登尼克.麥肯錫報導的報社《The AGE》有長達165年歷史，包括雪梨先驅晨報等其他澳洲媒體都會引用重要報導，雖然尼克仍任職於費爾法克斯傳媒，但報導會定期刊登在《The AGE》。