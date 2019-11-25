MSCI調節權重前台股受壓　尾盤翻黑小跌5點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

MSCI季度調整明（26）日盤後生效，台股在亞洲除日本指數與新興市場指數的權重雙遭下降，外資提前調整手中持股，台股量縮狹幅盤整，尾盤受壓翻黑，今（25）天收盤小跌5點或0.05%，收在11,561點，成交量1122.97億元。

每逢MSCI季度調整生效日前一天，外資尤其是被動型基金，為了因應MSCI對權重的調整，提前調整手中持股，台股受外資調節壓力表現平平。

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電子三雄中僅大立光走揚，台積電（2330）收在307元、下跌0.65%；鴻海（2317）收在89.6元，下跌1.97%；股王大立光（3008）收在4460元、上漲2.65%。

在全球標準指數成分股中新增的智邦（2345）、緯穎（6669）兩者皆收漲。新增為全球小型指數成分股的16檔個股中，宏捷科（8086）、雙鴻（3324）、超眾（6230）、鈺齊-KY（9802）、瀚宇博（5469）、健策（3653）、喬山（1736）、新唐（4919）、柏文（8462）、力山（1515）、立積（4968）漲幅在1~6%之間。

另一方面，訊芯-KY（6451）收漲0.71%；是方（6561）收於平盤；嘉泥（1103）、智伸科（4551）、中裕（4147）則以下跌作收。