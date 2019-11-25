謎之「企鵝關係圖」！誘惑出軌偷窺樣樣來　日網友瘋迷：一看就一小時

▲企鵝的社交關係跟人類相似。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本墨田水族館日前推出一個「墨田企鵝關係圖2020」海報，將館內企鵝的人際關係仿造人類通通描述出來，像是長久交往的情侶、出軌、同志，甚至有對飼育員吃醋的企鵝。館方透露，希望透過這個方式讓更多人喜歡上企鵝。只是宣傳方式太特別，讓網友笑說：「看一看就超過1個小時了。」

「企鵝也是有社會關係的！」綜合日媒報導，墨田水族館為了讓更多人了解企鵝有著像人類一樣的社會習性，決定讓飼育員花費長時間研究牠們，將企鵝間的社交用關係圖來表現，「我們希望藉由這種方式，大家可以感受到企鵝和人類其實並不遙遠」。

從關係圖來看，除了普通的夫妻、子女、情侶等關係，也有相親結婚、不倫約會、勾引出軌、沒有結果的初戀、心碎單戀、一夫二妻超恩愛、互相討厭的鄰居、原同志情侶，甚至對飼育員吃醋；每隻企鵝的個性也都不同，例如愛撒嬌、王子風範、上任桃花王、現任桃花王、偷窺興趣、花心搭訕大師、喜歡看別人交配等。

▲墨田水族館的企鵝關係圖。（圖／翻攝自官網）

有趣的是，雖然去年也曾作過一次關係圖，但因為企鵝的關係會經常變化，因此今年也是重新觀察再製作，甚至標示「有大幅改變的可能性」。另外，館方指出，自然生態非常多元，同性情侶相當常見，包括每晚睡在同一個地方、互相整理羽毛，接吻等求愛行為，多的是年輕時跟同性在一起，直到年紀增長才習慣異性，找到固定配偶進行繁殖。

「墨田企鵝關係圖2020」也因為在日本鐵道（JR）的中央線、總武線等7路線的電車車窗進行期間限定的宣傳活動，意外引起人氣。網友則笑說，從沒想過企鵝的人際關係複雜度不輸人類，「看一看就超過1個小時了」、「感覺每隻都能擬人化」。

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