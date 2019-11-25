廳廣島原爆落淚…教宗：有義務幫助災民　東京巨蛋擠數萬人同彌撒

▲德仁天皇迎接羅馬天主教教宗方濟各。（圖／路透，同下）

記者林瑩真／編譯

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）訪問日本，25日與德仁天皇會面，德仁天皇不僅親自前往皇居宮殿南車寄迎接，更說高齡82歲的方濟各總是為了人民幸福及世界和平而努力，對此致上深深敬意。

綜合日媒報導，自2013年就任以來，這是方濟各首度訪問日本，預計停留4天3夜，除了前往原爆地的長崎市與廣島市進行演說外，25日則是與德仁天皇會面、跟311大地震受災者談話，以及東京巨蛋的數萬人規模彌撒，最後將與日本首相安倍晉三會談。

▲東京巨蛋正在舉行數萬人規模的彌撒。

25日上午，方濟各搭車從正門進入皇居，而德仁天皇已經在皇居宮殿南車寄迎接，兩人微笑握手，相互致意後便在宮殿的「竹之間」進行大約20分鐘的會談。結束後也是由德仁親自將方濟各送往南車寄搭車，目送方濟各直到車隊離開。

方濟各抵達日本後曾說，看到長期受災民的痛苦，就覺得有義務幫助這些人，當年聽聞長崎、廣島的原爆事件，只有9歲的他更為此哭泣，直至現在也深刻的記在心中，如今來到現場，會慎重將自己的心情傳達出去。

德仁天皇則相當感恩，「教宗總是為了人民幸福及世界和平，而精神的活動著，我對此深表敬意」。