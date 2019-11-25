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永齡基金會偏鄉教育新書「不只是陪伴」　劉宥彤：政治參與是最大社會公益

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▲永齡基金會出版「不只是陪伴」　劉宥彤：政治參與是最大社會公益。（圖／記者姚惠茹攝）

▲永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下永齡基金會今（25）日舉辦「不只是陪伴」新書發表會，書中紀錄永齡・鴻海台灣希望小學社工與課輔老師，整理出的30則生命故事，分享在偏鄉12年的教育經驗，永齡基金會執行長劉宥彤表示，這30則故事背後代表著幾萬個孩子，而政治參與是最大的社會公益。

劉宥彤表示，台灣少子化問題嚴重，而這些低薪家庭與低成就學習的社會雙低孩童，面臨的4大面向問題，包括社經低落、學習、情緒、家庭功能不彰等等，這本書透過第一線社工人員的經驗分享，期望給更多要投入的照護者更有效的發揮功能。

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劉宥彤指出，「不只是陪伴」前後超過兩年整理出版，希望這本書可以成為幫助孩子的工具書，而不是一本感動人的故事書而已，因為這30則故事背後代表著幾萬個孩子，而正值參選不分區立委的劉宥彤也感慨談到，雖然政治很紛擾，但是宣明智曾經有句話鼓勵到她，那就是政治參與是最大的社會公益。

▲永齡基金會出版「不只是陪伴」　劉宥彤：政治參與是最大社會公益。（圖／記者姚惠茹攝）

▲永齡基金會出版首本著作「不只是陪伴」。（圖／記者姚惠茹攝）

劉宥彤分享，台東分校有個孩童的個案，因為健保卡長期沒有繳費而被鎖卡，最後透過搜尋相關資訊和詢問健保局應對措施得到解決，但這些不是「大撒幣」就能解決的問題，而是必須靠著系統性地找出問題，改善整體社會問題來減少個案的發生。

「不只是陪伴」新書透過4大章節去呼應偏鄉孩童的4大面向問題及解方，同時回應希望小學的核心精神，包括基礎教育補救、家庭功能的協助、未來能力發展，透過永齡的老師在接觸個案之後，幫助孩童建立成長目標、給予穩定教學指導與陪伴，真正與孩子建立信任的橋樑。

根據衛福部統計，台灣12歲以下的貧窮兒童人數是貧窮線下老人的3倍以上，這些孩子沒人管、沒飯吃、學習動機低落，而永齡・鴻海台灣希望小學從2007年成立以來，已幫助學習落後的國小學童累計超過10萬人次，透過永齡的社工與課輔老師雙軌制度，改變孩童的人生。

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