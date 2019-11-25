新海研2號3號交船　1號年底竣工

▲新海研2號3號交船。（圖／科技部提供）

記者周康玉／台北報導

科技部推動海洋研究船汰舊換新，今（25）日在台船基隆廠舉辦新海研2號及新海研3號交船典禮，歷經1年多的建造、廠測、海上公試等程序，新海研2號及新海研3號研究船正式交船。

新研究船採柴油發電機供電馬達帶動雙四槳葉的全向推進器驅動，以符合客船破損穩度標準設計。在船體結構、艙區空間及救生滅火等安全設備上均有更嚴格的要求，再搭配船上先進的動態定位系統（DynamicPositioning System）、多音束探測儀及超短基線（USBL）水下定位系統等科研聲納設備，讓研究人員有更安全、舒適的研究環境，做出更有突破性的研究成果，也期待吸引更多年輕學者投入海洋研究。

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新海研1號也即將在年底前竣工。未來新研究船的營運規劃由現有海洋研究船的管理營運學校-台灣大學、海洋大學與中山大學等三校管理營運，讓新舊研究船的營運無縫接軌。

由於目前台灣研究海域大多侷限於西北太平洋的邊緣海包括東海與南海及台灣週遭海域，未來海洋研究船更新後，船隻大型化將更適合進行遠洋及深海探測，為此科技部將配合新研究船的啟用，推動「航向藍海計畫(Sailing to the BlueSea)」，希望藉此計畫建立一個研究平台，擴大研究領域及國際合作。

新研究船將依據聯合國國際海事組織所制訂的國際安全管理章程（International Safety ManagementCode，簡稱ISM code）來營運，目前三校均已取得船舶安全管理證書，並建立相關管理制度，未來新研究船將在符合國際標準及安全適航的條件下營運。