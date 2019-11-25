英兩大黨選前狂開支票　前英相布萊爾批：都在兜售幻想

▲反脫歐人士4日聚集在英國國會外。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

前英國首相布萊爾（Tony Blair）25日痛批，現任首相只會開空頭支票，在12月12日國會大選舉行之前，一直給選民「純粹的幻想」來吸引選票，而工黨黨魁的競選宣言提出徹底的計劃改造英國，並計劃在半年內與歐盟談判新協議並舉行公投，選民只能被迫在兩個不喜歡的選擇中擇一，因為其他的選擇都更糟糕。

布萊爾在22日接受BBC訪問時提到，英國人民不斷被灌輸一個觀念，只要在大選投給保守黨，脫歐的噩夢就會從此結束，現任首相鮑里斯·強森（Boris Johnson）在面對脫歐議題時，承諾要讓問題簡單化，只要肯做就可以解決，但事實並非如此，任何一個告訴選民脫歐議題是容易處理的人，都是在說謊。

▲前英國首相布萊爾（Tony Blair）。（圖／路透）

布萊爾指稱，強森和工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）都在向選民兜售幻想，只想讓選民在2個爛選擇中做出決定，導致他們在大選前陷入猶豫不決的混亂之中。

布萊爾1994年至2007年任工黨黨魁，1997年至2007年任英國首相，儘管與科賓存在意見分歧，但布萊爾還是表示，將會在大選中支持，將堅信工黨的理念。

英國脫歐公投在2016年6月舉行，至今已過3了年，期間各種的政治因素、數不完的投票，讓脫歐時程一直拖延。布萊爾表示，脫歐的問題不會隨著12月的大選落幕後結束，甚至在歐盟給的最後期限1月31日之後也不會結束。

在身為歐盟成員時的英國，與其他國家、組織間進行貿易時，都是遵循歐盟統一簽訂的協議，從加入到現在大大小小的貿易協議總共有27項，還有52個市場的貿易協定，如果到時候脫歐，這些協議與協定都必須重新談判。