上市櫃新掛牌家數創新低　顧立雄：今年IPO可達40家、2年破百家

▲根據金管會統計，今年前10月企業申請上市櫃掛牌的家數只有31家，較去年同期減少近37%。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

受到國際政治、經濟情勢波動影響，今年前10月企業申請上市櫃新掛牌的家數只有31家，年減近37%，創下11年來新低。金管會主委顧立雄今（25）日表示，目前已核准即將掛牌的有9家，2019全年可望達到40家，如此一來，有機會達到當初設下2年新增百家IPO的目標。

立委曾銘宗質詢時指出，國內上市櫃新掛牌家數減少推給國際因素，都沒有提到國內因素，因此詢問IPO家數衰退是短期現象，還是中長期現象？

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金管會主委顧立雄對此表示，國際普遍表現不佳是IPO家數減少的原因，不過未來也會繼續努力。

立委賴士葆也提及，從趨勢來看，IPO家數越來越少，不過在大陸上市的公司卻有越來越多的情況，實在讓人擔心。

顧立雄則說，目前沒有台灣的上市公司，在台股下市、到大陸上市，他們都是屬於大陸註冊的子公司在陸股上市。

金管會去年6月在金融行動發展方案中宣示，預計在2018、2019年內新增百家上市櫃掛牌的目標，顧立雄說，到今年10月底為止，有31家公司IPO，目前已核准即將掛牌的有9家，因此2019年一整年可望達到40家，加上去年上市櫃新掛牌的家數62家，有機會達到2年百家IPO的目標。