德麥取得法商SAVENCIA乳品代理權　下半年營運可望優於上半年

▲德麥食品與Savencia Fromage & Dairy今天舉行台灣區總代理簽約記者會，由德麥總經理吳文欽（圖左）與SAVENCIA公司台灣市場總經理Ivan Dobrowolski代表簽約。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

烘焙原料大廠德麥今（25）日宣佈與法國知名乳品公司SAVENCIA公司合作，正式取得其在台代理權，將攜手旗下二大乳品品牌在台推出新品；另外，大陸新廠預計明年下半年投產，預估產能將可增加2.5倍，可望成為公司營收獲利成長的主要動能。

德麥食品與Savencia Fromage & Dairy今天舉行台灣區總代理簽約記者會，由德麥總經理吳文欽與SAVENCIA公司台灣市場總經理Ivan Dobrowolski代表簽約。吳文欽表示，等待這個合作已等了十五年，目前德麥食品進口國家達20個，代理68個品牌。

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吳文欽表示，Savencia Fromage & Dairy公司為奶油及鮮奶油專家，去年全球營業額達48億歐元，目前已出國共120個國家，名列全球起司出口冠軍，拿到法國及歐盟的雙重官方認證，保證乳源來自原產地，在烘焙行業的使用者品牌忠誠度高，預估未來二大品牌將在德麥佔有重要位置。

中國大陸市場歷經三階段調整後，營運步入成長期，第四季起攜手法國飛雪奶油推出三大新產品，無論是產品面或是通路都會著墨，大陸市場會是主要成長動能，公司下半年營運狀況可望優於上半年。

「中國大陸市場受惠消費升級、城鎮化發展、烘焙產品與業態的多樣化，加上經濟轉型為以消費為主要經濟增長模式，未來成長空間大。」吳文欽說。

德麥各大市場營收占比，上半年台灣市場占57.57%，大陸市場營收占比約33.69%，再來則是馬來西亞占5.28%，香港則占3.46%；今年上半年營收19.53億元，稅後純益2.32億元，年增8.4%，每股純益（EPS）6.87元，雙創歷史同期新高。