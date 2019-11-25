他酒醉翻垃圾桶「挖到假陽具」　直衝女友家性侵…完事後勒斃塞嬰兒車！

▲韃靼男酒醉在垃圾桶挖到假陽具性侵女友。（圖／翻攝自cripo.com.ua）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯韃靼斯坦共和國（Republic of Tatarstan）一名男子，疑似酒醉後在路邊挖垃圾桶，意外找到一支假陽具，竟拿著直接跑到女友住處，用假陽具性侵女友後，再將女友勒斃放上嬰兒車，一路推到公用大垃圾桶旁。隔日被路人掀開嬰兒車驚見屍體，驚嚇的立刻報警。

綜合俄媒報導，這名男子2018年秋天，因為和朋友喝酒買醉到凌晨，回家路上經過一處垃圾桶，在裡面翻找出一支假陽具，已經沒有理智的他拿著假陽具直衝女友住處，接著用假陽具性侵女友，一陣拳打腳踢之後勒斃對方，在扛屍體放上嬰兒車。

▲男子跑到女友住處，以假陽具性侵後殺害。（圖／示意圖／Pixabay）

男子將裝有女友屍體的嬰兒車一路推到車庫附近的垃圾場，接著逃離。直到隔日清晨，附近住戶外出活動，發現一台詭異的嬰兒車停在路邊，於是上前翻開，竟發現裡面躺的是成人女子的屍體，立刻報警。警方前往調查，發現女子是死於勒斃窒息。

警方接著循線找到涉案的男子，但遭到逮捕後，男子堅稱和女友的性愛關係是在「兩情相悅下發生」僅部分認罪，更表示沒有想要殺害自己的女友，都是因為酒醉失去理智才導致。