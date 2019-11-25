Google Cloud Print雲端列印服務將關閉　2021年起停止服務！

▲Google Cloud Print雲端列印服務。（圖／翻攝自Google）

記者陳心怡／外電報導

Google 每年都有新功能、新服務上線，但也有不少舊服務收工落幕。像是Google Cloud Print雲端列印服務，即將走入歷史，將於2020年12月31日後關閉，未來Android與Chromebook裝置必須透過其他方式列印裝置存放文件。

2010年4月宣布推出的Google Cloud Print雲端列印服務，最早是針對Chromebook列印需求打造，後續則是在Android、iOS等版本的Chrome瀏覽器也加入此項功能，大幅擴展了 Cloud Print 的實用性，讓使用者能藉由網路連線方式使用同樣連接網路的印表機，也成為讓各種平台免於應付印表機驅動或設定的一個選擇。

不過，在Chrome OS逐漸完善印表機支援功能強化後，加上現在越來越多印表機品牌都已經支援雲端列印功能，Google 認為 Cloud Print 已不再有必要性，因此決定讓Google Cloud Print雲端列印服務在2021年1月1日起，不再提供服務。

而在正式關閉此項服務前，Google依然保留一年左右時間讓使用者可預先做好準備。

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