香港選舉泛民派拿下過半席位　顧立雄：會有一個破口可望平息抗爭

▲香港選舉出爐，泛民派取得過半席位，外界關注後續是否影響金融市場的發展。（圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

香港選舉出爐，泛民派取得過半席位，各界關注是否影響金融市場。金管會主委顧立雄今（25）日表示，香港選舉將會影響下一屆特首，後續將會觀察香港動亂是否影響亞洲金融中心的地位，選舉後是否會有一個破口，讓抗爭趨於平息或者是仍然繼續，將會持續關注後續發展。

香港昨天展開區議會選舉，投票總人數達294萬人，總投票率達逾7成，目前泛民派已獲得過半數席位，建制派可能失去絕大多數的局勢，外界關注香港動亂是否會影響亞洲金融中心的地位。

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金管會主委顧立雄對此指出，影響亞洲金融中心的地位主要是香港動亂，因此選舉後動亂是否會有破口，讓抗爭趨於平息或是仍然繼續，這是值得觀察的部分。

顧立雄進一步表示，金管會推出財管方案，主要是為了台商面對香港局勢，需要一個調度中心，第二個是台商資金回台在金融投資的需求，因此需要有財富管理來因應，另一方面也要打通OBU（國際金融業務分行）、DBU（國內外匯指定銀行）之間的渠道，讓台幣可以放在DBU、外幣放在OBU，並設法開放更多金融商品。

立委賴士葆也關注香港抗爭期間，資金外流的情形為何？顧立雄則說，觀察目前台灣金融業在香港曝險數據，並沒有太大幅度的變化，而香港的銀行則不屬於金管會監理的範圍，因此無法完全掌握。